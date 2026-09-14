Madrid presume éxito en la F1, pero los aficionados arremeten contra MadRing

La primera edición del MadRing como sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1 dejó sensaciones contrastantes. Aquellos que gozaron de las zonas VIP no tuvieron queja e, incluso, lo calificaron de un éxito, pero la situación en algunas gradas para el público general y la falta de rebases en pista generaron duras críticas a la organización.

Los pilotos se mostraron críticos el día sábado cuando advirtieron que sería complicado adelantar y que se corría el riesgo de convertir la competencia en un desfile, algo que Max Verstappen incluso llevó a señalar que él podría rediseñarlo. Sus predicciones se hicieron realidad y la carrera solo tuvo cuatro adelantamientos en pista.

El público general, tanto en el circuito como a nivel mundial, llegó al consenso de que la carrera ha sido la peor de la temporada, pero en las cuentas oficiales de Madrid la realidad fue diferente.

A pesar de las críticas, la cuenta oficial de Madrid calificó su evento de exitoso.

“Prometimos que queríamos organizar el mejor Premio de #Fórmula1 que había en el calendario. Y hemos cumplido”, escribieron en su cuenta de X.

La respuesta de los aficionados al GP de Madrid

La reacción de la comunidad digital ante la publicación oficial fue inmediata y predominantemente crítica.

"Lo mejor que podéis hacer es pasarle la escavadora al circuito y hacerlo de nuevo de los peores que recuerdo para dormirse desde la vuelta 1", escribió un usuario en la red X, mientras que @mar13119844 señaló "Dinerito público solo para regocijo de las élites y disfrute de subnormales varios".

El usuario @_ssf_14 fue crítico con el aspecto de la carrera: "A nivel deportivo, que es lo importante, ha sido una auténtica mierda".

Otro usuario comentó que, el diseño del trazado fue tan malo, que incluso arruinó las carreras de soporte como la Fórmula 3 y Fórmula 2: “¿Cumplir? Habéis sido capaces de hacer aburridas las carreras de F3 que siempre suelen dar juego. Carreras pésimas, solo se salva la F2”.

Ante las críticas, la organización del GP de Madrid ya ha asegurado que realizarán modificaciones a la pista para la edición 2027 esperando una nueva dinámica en la carrera.