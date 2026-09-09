Elena Rybakina sacude al mundo del tenis al destronar a Aryna Sabalenka como la reina de la WTA

El circuito del tenis femenino presenciará un histórico cambio de mando en la cima mundial. La kazaja Elena Rybakina asumirá oficialmente el número uno del ranking mundial de la WTA a partir del lunes 14 de septiembre de 2026. La espigada jugadora aseguró matemáticamente el liderato tras firmar una actuación determinante en las pistas de Nueva York, superando en puntuación a la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien acumulaba un impresionante registro de 107 semanas (99 consecutivas) al frente de la clasificación.

El histórico ascenso de Rybakina se concretó sobre el cemento del Estadio Arthur Ashe durante la ronda de los cuartos de final del US Open, el último Grand Slam de la temporada. Tras remontar un parcial adverso con golpes excelsos desde el fondo, la jugadora asiática se impuso a la china Zheng Qinwen con marcadores parciales de 3-6, 6-1 y 6-4.

El resultado no solo le otorgó el pase directo a las semifinales —donde medirá fuerzas ante la local Coco Gauff—, sino que garantizó las unidades necesarias para asegurar el primer puesto del orbe sin depender de los marcadores restantes en el torneo neoyorquino.Rybakina:

Un hito histórico sin precedentes para Kazajistán

A sus 27 años de edad, Elena Rybakina se convierte en la trigésima jugadora en alcanzar la cúspide del tenis femenino desde la introducción del ranking computarizado de la WTA en 1975. Asimismo, este logro marca un precedente absoluto para su nación de origen, al convertirse en la primera tenista de Kazajistán —tanto en la rama femenina como en la masculina— en situarse en lo más alto del deporte blanco.

Este hito en la Gran Manzana consolida una trayectoria impulsada por una regularidad impecable en superficies de alta velocidad durante la presente temporada de la WTA:

Títulos de Grand Slam: Conquistó de forma brillante el Abierto de Australia a principios de año.

Conquistó de forma brillante el Abierto de Australia a principios de año. Éxito financiero: Se proclamó campeona en las prestigiosas WTA Finals, certamen de élite en el que obtuvo una bolsa histórica de premios de 5.23 millones de dólares .

Se proclamó campeona en las prestigiosas WTA Finals, certamen de élite en el que obtuvo una bolsa histórica de premios de . Arma letal en la cancha: Apoyada en la efectividad y potencia de su primer servicio, Rybakina encabeza la estadística del circuito tras registrar más de 350 saques directos en el presente ciclo competitivo.

Con estas credenciales y el liderato del mundo en la bolsa, la tenista kazaja encabeza ahora una nueva era en el panorama del tenis internacional de la WTA de cara al cierre del año.