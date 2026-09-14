Rodri quiere ganar la Champions, pero no ve al Barcelona favorito

El Barcelona ha arrancado la temporada 26/27 de manera espectacular, colocándose como líder en España y aunque ha tenido un buen desempeño, el fichaje estrella de esta temporada, Rodrigo, no ve a su equipo como amplio favorito para ganar el trofeo que les obsesiona: la Champions League.

Durante una entrevista con Mundo Deportivo, Rodri habló sobre si ve factible el título europeo esta temporada para el Barcelona, y ante ello fue claro:

Sí, evidentemente veo que es un título factible y es por así decirlo, ese pasito que nos queda para consolidarse y demostrarle a Europa el equipo que somos”, mencionó.

Barcelona gana y golea al Levante y se mantiene como líder en España REUTERS

Sin embargo, descartó de primera el que su equipo sea el gran favorito para levantar la ‘Orejona’.

A partir de ahí no creo que seamos favoritos, hay que entender de dónde venimos, hay que entender lo que se necesita para ser campeón y este equipo necesita todavía pulir varias cosas para ser campeón”, añadió.

Rodri explicó que jugadores como él llegan precisamente para aportar esa madurez a un plantel joven,

“Jugadores como yo venimos un poco también para eso, para crecer y darle al equipo esa parte que creo que es importante para ganar títulos tan peculiares como la Champions… Es un torneo de momentos y de entender cuáles son esos momentos y yo creo que es quizás el margen que le queda a este equipo”, añadió.

El Barca ha tenido grandes oportunidades para ser campeón en Champions, pero por expulsiones o falta de concentración, no lo ha logrado, un punto que destacó Rodri.

“Las tarjetas rojas, los penaltis, el quizás no conceder más de lo que toca. Todo eso son cosas que determinan si pasas o no pasas. Entonces vale más quizás no ser tan buenos ofensivamente y ser más constantes y más sólidos”, finalizó.

Hansi Flick afirma que la Champions es prioridad en Barcelona

Hace apenas unos días, en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante, el técnico Hansi Flick dejó claro cuál es la prioridad del Barcelona en la temporada 2026-27.

Este año los jugadores quieren ganar la Champions League. Es nuestro objetivo”, afirmó.

Flick matizó que no se trata de una obsesión que haga olvidar el resto, pero sí del gran anhelo: “Todos queremos ganar la Champions, es nuestro objetivo, pero la Liga es muy importante. Ganarla tres años seguidos sería increíble”.

El técnico subrayó que el trabajo diario y la mentalidad son clave para mantener el nivel en un calendario exigente, pero dejó meridianamente claro que la Champions es la meta principal que mueve al vestuario.