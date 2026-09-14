Caos por boletos de la NFL en México: filas de 300 mil usuarios y fallas bancarias en la preventa

El inicio de la venta de boletos para el histórico partido de la NFL en México entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte se transformó en un auténtico caos digital. La plataforma Ticketmaster reconoció a través de sus canales digitales que la fase de preventa exclusiva para tarjetahabientes de American Express superó por completo sus proyecciones operativas, provocando severos errores intermitentes en el sistema de pago.

Las denuncias de aficionados que reportaron cargos bancarios directos sin recibir la respectiva asignación de asientos ni correos de confirmación fueron respondidas de forma automatizada por la boletera, prometiendo atender los casos a la brevedad.

Las filas virtuales superaron los 300 mil usuarios en espera de forma simultánea, lo que provocó que los accesos asignados para esta primera etapa se agotaran por completo apenas en unos minutos.

¿Cuándo son las próximas fechas de venta para la NFL en México?

A pesar del desabasto inicial, este ejercicio significó únicamente la primera de tres ventanas comerciales programadas por la liga para la adquisición de entradas en la Ciudad de México de cara al juego del próximo domingo 22 de noviembre de 2026:

Preventa Banorte: Se llevará a cabo a partir del jueves 17 al sábado 19 de septiembre para los clientes de dicha institución financiera.

Se llevará a cabo a partir del para los clientes de dicha institución financiera. Venta General: Estará abierta para todo el público con cualquier método de pago bancario el martes 22 de septiembre.

Lista oficial de precios para el juego 49ers vs Vikings

Los costos oficiales emitidos por la NFL ya contemplan los cargos por servicio base de la boletera (excluyendo un costo fijo general de $50 MXN por orden de compra). Los rangos de precios por sección en el Estadio Banorte se distribuyen de la siguiente manera:

Accesos económicos: El boleto más barato corresponde al Nivel 600 Endzone, con un costo de $2,108 pesos.

El boleto más barato corresponde al Nivel 600 Endzone, con un costo de $2,108 pesos. Zonas intermedias: Las entradas en cabeceras y esquinas inferiores (Nivel 100 Endzone y Corner) oscilan entre $9,176 y $10,168 pesos.

Las entradas en cabeceras y esquinas inferiores (Nivel 100 Endzone y Corner) oscilan entre $9,176 y $10,168 pesos. Zonas preferentes: Los asientos laterales de planta baja (Nivel 100 Sideline y Midfield) representan los boletos regulares más costosos, alcanzando hasta $11,656 pesos.

Los asientos laterales de planta baja (Nivel 100 Sideline y Midfield) representan los boletos regulares más costosos, alcanzando hasta $11,656 pesos. Experiencias premium: Los paquetes VIP y Hospitality (como el Tunnel Club) varían desde $8,939 hasta $19,400 pesos.

Debido a la escasez inmediata de los accesos, diversas plataformas secundarias de reventa informal en internet ya ofrecen entradas con sobreprecios alarmantes que oscilan entre los $10,000 y los $30,000 pesos, por lo que las autoridades y la propia NFL México han solicitado extrema precaución a los fanáticos para evitar ser víctimas de fraudes o clonación de boletos.