Rybakina estrena número 1 del mundo coronándose en US Open ante Sabalenka

Concediendo tres sets en todo el torneo, Elena Rybakina se coronó en el US Open 2026 tras imponerse a Aryna Sabalenka, estrenando el número 1 del mundo ante la bielorrusa que el lunes abandonará la cima del ranking WTA y que soñaba con su tercer cetro consecutivo en Nueva York.

Imponiéndose 6-4, 5-7 y 6-2, la kazaja alzó su segundo trofeo de Grand Slam de este año, tras el del Abierto de Australia, y el tercero de su carrera con el de Wimbledon en 2022.

Sabalenka, imbatida en sus últimos 20 partidos en Flushing Meadows, se resistió con uñas y dientes a la derrota después de perder el primer set.

La bielorrusa se apoderó del segundo parcial justo antes del tiebreak, cuando quebró por primera vez el imponente servicio de Rybakina. Pero la jugadora nacida en Moscú, con su frialdad absoluta, no sintió el golpe.

En el tercer set remató a una Sabalenka completamente frustrada que destrozó su raqueta a golpes sentada en su silla, mientras su rival era ovacionada por el público.

El triunfo de Rybakina simboliza el cambio de régimen en el tenis femenino, que Sabalenka gobernaba desde octubre de 2024.

Sabalenka, de 28 años, cerrará su primera temporada sin títulos grandes desde 2022 después de caer ante Rybakina en las finales del Abierto de Australia y del US Open.

Camino de Rybakina en el US Open 2026

Estas son las rivales ante las que la tenista kazaja -nueva número 1 del mundo a partir del lunes- derrotó para sumar un nuevo trofeo de Grand Slam a sus vitrinas; solamente Zheng Qinwen, Coco Gauff y Aryna Sabalenka lograron arrebatarle un set:

Primera Ronda: Vs Thea Frodin 6-3, 6-2

Segunda Ronda: Vs Jessica Bouzas 6-2, 6-4

Tercera Ronda: Vs Yuliia Starodubtseva 7-6 (8/6), 6-3

Octavos de Final: Naomi Osaka 6-1, 6-4

Cuartos de Final: Zheng Qinwen 3-6, 6-1, 6-4

Semifinales: Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4

Final: Aryna Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina durante la final del US Open 2026, donde impuso condiciones la kazaja. Reuters

BFG