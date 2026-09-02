Efraín Álvarez avisa que Chivas va por el título: "Tenemos que ser campeones"

El Guadalajara ha construido un plantel sólido y competitivo en este Apertura 2026. Con una mezcla de experiencia, juventud y profundidad en el banquillo, el equipo de Gabriel Milito muestra una identidad clara y resultados que lo colocan entre los punteros de la tabla.

Hoy, tras superar algunas bajas y demostrar poder ofensivo en partidos clave, las Chivas lucen como el gran favorito para llevarse el título. La afición rojiblanca ve con ilusión un equipo que, después de quedarse cerca en el Clausura, parece listo para dar el salto definitivo.

El regreso de Efraín Álvarez a las canchas estará sujeta a su evolución Mexsport

Efraín Álvarez: “Queremos ser campeones… estamos muy, muy cerca”

En entrevista con Mediotiempo, el mediocampista Efraín Álvarez dejó claro que el objetivo del Guadalajara no admite matices: el título del Apertura 2026.

Simple, ser campeón. Es la mentalidad de nosotros, queremos ser campeón, no hay ni menos de eso, la verdad, y sí es lo que queremos, ser campeón, porque tuvimos la espinita el torneo pasado que, estábamos ahí, ¿sabes? Y todo el grupo lo sintió y tenemos esa espinita clavada”, expresó.

El volante reconoció el dolor que dejó la eliminación en semifinales del Clausura 2026 ante Cruz Azul, cuando el equipo no estaba completo por las bajas mundialistas, y aseguró que esa experiencia los motiva aún más.

Sí, obvio, sí, sí, porque, pues, ya hace falta, la verdad, y sí, como ellos, como nosotros, ya tenemos que ser campeones. Muy cerca, muy, muy cerca, a meses”, señaló.

Álvarez también destacó que el grupo aprendió de los errores y que ahora, con el plantel más completo, la mentalidad es clara.

“No estábamos completos, se fueron los seleccionados, pero al final del día estábamos todos listos… Ahora sí estamos completos y ojalá sea diferente”, declaró.

Álvarez y un rendimiento irregular con Chivas

Efraín Álvarez llegó como un refuerzo estelar de Chivas para el Clausura 2026. Después de brillar con los Xolos, el mexicano buscaba hacer su historia con el Rebaño, sin embargo, le ha costado mucho.

Llegó a ser titular indiscutible en sus primeros partidos, sin embargo, poco a poco ha visto reducidos sus minutos.

Aunque cuando ingresa al campo, se le nota la calidad y ha sido un buen revulsivo. Álvarez tendrá que ser más decisivo en la última línea, porque el Guadalajara necesita de toda su calidad si quieren conseguir el título esta temporada.