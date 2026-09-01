Las salidas que le dejaron millones a Chivas de cara al Apertura 2026

Con Gabriel Milito al frente del banquillo y Javier Mier liderando la dirección deportiva, el Guadalajara ha construido un plantel sólido y ambicioso de cara al Apertura 2026.

La combinación de experiencia, juventud y un proyecto claro ha permitido al Rebaño tejer un equipo que aspira abiertamente a pelear por el título. El objetivo no es solo pelear arriba, sino consolidar un proyecto que proyecte estabilidad y resultados a corto y mediano plazo.

Jugadores de Chivas reunidos

Chivas cobró fuerte: las ventas del Rebaño para el Apertura 2026

El proceso de reconstrucción de Chivas no habría sido posible sin movimientos importantes de salidas que permitieran liberar espacio, ajustar la nómina y dar paso a nuevas piezas.

Entre los futbolistas que dejaron el club para este torneo destacan nombres de peso y otros que formaban parte del plantel en temporadas recientes.

Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Yael Padilla, Leonardo Sepúlveda, Gilberto Sepúlveda, Sergio Aguayo, Armando González y Alan Mozo fueron las principales bajas confirmadas de cara al Apertura 2026.

Cada uno de ellos representaba distintos perfiles dentro del equipo, desde referentes ofensivos hasta futbolistas de cantera y refuerzos que no lograron consolidarse del todo.

La decisión de la directiva respondió a una evaluación técnica y económica del plantel. Algunas salidas respondieron a negociaciones de mercado, otras a la necesidad de dar minutos a nuevas generaciones y otras más a la búsqueda de un equilibrio financiero que permita sostener el proyecto a largo plazo.

La Hormiga González y Alan Mozo, los que más dejaron dinero a Chivas

Dentro de este movimiento de salidas, dos operaciones destacaron por su impacto económico: la de Armando González y la de Alan Mozo. Ambas transacciones permitieron al Guadalajara captar recursos importantes en el mercado de pases.

La Hormiga cumplió su sueño de jugar en Europa y fue vendido al Olympiacos de Grecia. Mientras que el lateral derecho fue comprado de última hora por Cruz Azul.

En conjunto, las ventas de la Hormiga y Mozo generaron alrededor de 15 millones de dólares para las arcas del club.

Estos ingresos no solo ayudaron a sanear la estructura financiera del equipo, sino que también dieron margen de maniobra para reforzar otras posiciones y sostener la competitividad del plantel en el Apertura 2026.