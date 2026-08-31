Dos partidos de Chivas cambian de horario, ¿Cuáles son? 

El Guadalajara enfrentará otra semana complicada después de haber perdido puntos valiosos ante el Pachuca en la jornada 6.

Y de cara a los compromisos difíciles que se vienen, las Chivas anunciaron modificaciones de horarios en dos partidos muy importantes.

Las Chivas son quinto lugar general del Apertura 2026 de la Liga MX, con 10 puntos Mexsport

Chivas cambia de horario en partidos contra Pumas y Necaxa

Mediante un comunicado, el Guadalajara confirmó que dos partidos sufrirán modificaciones en sus respectivos horarios que se habían definido al inicio del torneo.

El primero será el encuentro ante Pumas por la jornada 8, el cual estaba programado originalmente para el domingo 13 de septiembre a las 18:07 horas en el Estadio Akron, se disputará el mismo día, pero una hora más tarde, es decir, a las 19:07 horas.

El siguiente encuentro que sufrió cambios en su horario fue el de la jornada 13 contra Necaxa, aunque de la rama femenil. El partido estaba programado para jugarse el domingo 18 de octubre y ahora se jugará el martes 20 a las 21:07 horas.

Chivas se prepara para visitar San Luis

Con la mirada puesta en el futuro, dejando atrás el mal sabor de boca en Hidalgo, el Rebaño ahora trabaja para medirse ante Atlético San Luis. El encuentro se disputará en el Libertad Financiera el siguiente sábado a las 17:00 horas.

Esta semana, los rojiblancos entrenarán en Verde Valle. Gabriel Milito deberá afinar detalles en el manejo de los partidos, ya que no pueden volver a dejar puntos en el camino.

El viernes 4 de septiembre, después de un entrenamiento matutino, el Guadalajara viajará a la capital potosina. Posteriormente van a descansar, para que al siguiente día puedan encarar su partido de la jornada 7.