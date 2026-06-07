Isaac del Toro roza el top 10 en Francia y afina ritmo para el Tour

El mexicano Isaac del Toro regresó a la actividad luego de dos meses de recuperación tras su lesión en el muslo sufrida en la Vuelta al País Vasco y el integrante del equipo UAE Team se ubicó en la posición 12 al término de la primera jornada del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, una competencia que está usando de preparación de cara a su gran reto del año.

La jornada inaugural de la primera prueba de Isaac del Toro en su retorno contempló un recorrido montañoso de 146.2 kilómetros entre las localidades de Vizille y Saint-Ismier.

El desarrollo del circuito estuvo marcado por una fuga de largo alcance comandada por el francés Alex Baudin, coronándose al final del tramo con un tiempo de 3h43m58s en solitario.

Corriendo de forma inteligente y sin forzar la máquina de más considerando que es su retorno as las competencias, el "Torito" se afianzó de excelente manera dentro del grupo perseguidor compuesto por los máximos favoritos.

Al final, el mexicano cedió únicamente 44 segundos respecto al ganador Baudin, aunque su objetivo en esta competencia no está en la victoria, sino llegar con el mejor ritmo posible a su ansiado debut en el Tour de Francia que arrancará este próximo mes de julio.

Etapa 2: Alta montaña y maratón rumbo a Le Puy-en-Velay

La actividad de la ronda francesa continuará durante la madrugada de este lunes 8 de junio con la segunda etapa. Los ciclistas se enfrentarán a 234.3 kilómetros que unirá a las poblaciones de Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay.

El pelotón se someterá a un castigo físico extremo debido a un exigente trazado que incluye un encadenado de cinco puertos puntuables: el Col de Chatain, el Col de la Croix de Toutes Aures, el Col Robert Marchand, la Côte des Baraques y, finalmente, la Côte de Saint-Vidal.

La competencia iniciará a las 03:30 horas de México.

Clasificación etapa 1