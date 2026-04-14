¡El Tri en Netflix! Finales de Copa Oro y Nations League irán por streaming

Netflix anunció de manera oficial el acuerdo con Concacaf para transmitir la Finales de Copa Oro y Nations League en 2027, torneos en los que el Tri llegará como campeón vigente en busca de revalidar su corona y mantenerse como el El Rey de Concacaf.

Así fue como Netflix dio a conocer la información a través de redes sociales:

“Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México. @Concacaf”

El acuerdo por cuatro años cubre los derechos en México para las próximas dos ediciones de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro Concacaf

BFG