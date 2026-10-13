Dave Roberts frena rumores y confirma el futuro de un mermado Shohei Ohtani en el lineup de Dodgers

Dave Roberts, mánager de los Los Angeles Dodgers, confirmó que el astro japonés Shohei Ohtani se mantendrá inamovible en la alineación titular de la escuadra angelina para el crucial Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. A pesar de la fuerte presión mediática y los crecientes debates sobre la posibilidad de enviarlo a la banca debido a un prolongado bache ofensivo y evidentes problemas físicos, el manejador respaldó al pelotero este martes tras sostener una charla privada en el Dodger Stadium.

Él insistió firmemente en que se siente lo suficientemente bien y que puede ayudarnos a ganar un juego y el campeonato. Eso era todo lo que necesitaba escuchar", reveló Roberts.

El timonel aclaró que su intención original nunca fue castigar al pelotero por su rendimiento. La idea del staff de coacheo era evaluar si un descanso estratégico le caería bien para reiniciar su mecánica, tal como sucedió con Freddie Freeman durante la postemporada por la corona en la temporada de 2024. Sin embargo, la superestrella asiática rechazó tajantemente la opción de parar en el momento más crítico del año.

¿Qué tan grave es la actual sequía ofensiva de Shohei Ohtani?

La realidad estadística del actual baluarte ofensivo ha encendido las alarmas en la alta directiva de la organización angelina. Ohtani registra un promedio de bateo de apenas .150 (de 20-3) a lo largo de seis compromisos disputados en esta postemporada. En ese lapso, el bateador designado acumula siete ponches y tres pasaportes, sufriendo de manera notable para hacer contacto sólido con la pelota.

Más preocupante aún es su prolongada falta de poder de largo metraje: no conecta un cuadrangular desde el pasado 18 de agosto en el Coors Field de Colorado. Actualmente arrastra una racha sin precedentes en su carrera dentro de las Grandes Ligas sin volarse la barda, lo que evidencia que algo no marcha bien en su mecánica de swing.

Las alarmantes molestias físicas que merman el rendimiento del japonés

Detrás de este inesperado desplome con el madero se encuentran múltiples dolencias físicas recurrentes que el pelotero arrastra desde el mes de junio. Fuentes cercanas al equipo reconocen que Ohtani está batallando contra una persistente inflamación en la rodilla izquierda y severas molestias en el bíceps derecho. Aunque el propio pelotero ha asegurado públicamente que su baja de juego responde únicamente a problemas de timing, el cuerpo médico sabe que el jugador no se encuentra al 100% de sus capacidades atléticas.

¿Podrán los Dodgers remontar la serie ante los Milwaukee Brewers?

Los Los Angeles Dodgers marchan abajo 0-2 en la serie al mejor de siete contra los sorprendentes Milwaukee Brewers, luego de sufrir dos dolorosas derrotas consecutivas en territorio rival. El sueño del tricampeonato de la franquicia se encuentra bajo una seria amenaza, y Roberts ha decidido jugarse el destino de toda la campaña respaldando la jerarquía de su máxima figura ofensiva.

Para cambiar el rumbo de la eliminatoria, Shohei Ohtani buscará romper su mala racha frente a los lanzamientos del dominante zurdo Blake Snell, anunciado para abrir por la novena de Milwaukee este miércoles por la noche en Los Ángeles. Con el apoyo de su afición, la novena azul intentará fabricar las carreras necesarias para meterse de lleno en la pelea por el boleto a la Serie Mundial.