Edson Álvarez vuelve a jugar con el West Ham tras casi dos meses de ausencia

Edson Álvarez volvió a tener actividad con el West Ham United después de casi dos meses alejado de las convocatorias del primer equipo. El mediocampista mexicano participó en un partido amistoso a puerta cerrada frente al Wycombe Wanderers, aprovechando el parón por la Fecha FIFA.

Su regreso representa una oportunidad para volver a ser considerado por el entrenador Nuno Espírito Santo en los próximos compromisos del conjunto londinense.

Edson Álvarez recupera minutos con el West Ham

Álvarez ingresó durante el segundo tiempo, cuando el West Ham ya tenía ventaja en el marcador. Los Hammers terminaron imponiéndose 2-0 gracias a los goles de Tomáš Souček y Joël Piroe.

Aunque el encuentro no tuvo carácter oficial, el amistoso permitió al mexicano volver a sumar minutos después de un largo periodo sin actividad competitiva.

¿Por qué Edson Álvarez había quedado fuera?

El mexicano había quedado fuera de las convocatorias después de buscar una salida del West Ham durante el mercado de fichajes, debido a su intención de no disputar la Championship tras el descenso del equipo.

Álvarez fue relacionado con distintos clubes, entre ellos Olympiakos y Ajax, además de otros equipos europeos. Sin embargo, finalmente no se concretó ningún traspaso y el mediocampista permaneció en el conjunto inglés.

Edson Álvarez busca regresar al primer equipo

Ahora, el objetivo del mexicano será recuperar su lugar en el equipo y ayudar al West Ham en su intento por regresar a la Premier League.

Su próxima oportunidad podría llegar el viernes 9 de octubre, cuando los Hammers reciban al Queens Park Rangers en la Championship. Álvarez tendrá que convencer a Nuno Espírito Santo de que está listo para volver a competir regularmente con el conjunto londinense.