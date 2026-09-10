Edson Álvarez vive un momento crítico: queda fuera de la Selección Mexicana de Rafael Márquez

Las primeras ataduras empiezan a aparecer en la etapa de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Nacional de Futbol de México.

Si bien en la víspera recalcó un apoyo irrestricto hacia Edson Álvarez, quien la pasa mal en lo deportivo y personal, no tardó en tomar decisiones tajantes.

El entrenador no tendrá en cuenta a Edson Álvarez para los partidos de este mes ante Colombia y Perú, que marcarán el comienzo de su sistema de juego.

¿Por qué Edson Álvarez no será convocado al Tri?

La razón es simple: Edson Álvarez no llegó con ritmo al Mundial, no lo tiene ahora mismo, que se encuentra enemistado con el West Ham y no es tomado en cuenta, y además tiene un problema personal por haber sido acusado de un supuesto secuestro.

Edson Álvarez, su última etapa con el Tri es para taparse la cara. Mexsport.

“No sé si no quiera jugar en Segunda, pero sí he hablado con Edson, para nosotros es un jugador muy importante”, comentó el actual técnico del Tri.

Es verdad que Márquez y Álvarez se han citado telefónicamente y hablan seguido. El apoyo, en cierta forma, está, pero el cuerpo técnico del Tri entiende que está muy alejado de su mejor nivel futbolístico y, por ahora, más allá de tenerlo en estima, no será convocado hasta que comience a jugar de nuevo.

Edson Álvarez rechazó jugar en Segunda División inglesa

A diferencia de Raúl Jiménez, Edson Álvarez siente que su carrera no está para jugar en Segunda División en Inglaterra y rechazó las ofertas que hubo por él; eso, en definitiva, le ha estropeado el camino a seguir.

Edson Álvarez en la titularidad del Fenerbahce cuando jugaba (Fenerbahce)

Para Márquez, jugar incluso en Segunda División inglesa es mejor que la Liga Mexicana y, por supuesto, mucho más benéfico que estar parado. Después del Mundial 2026, en el que Álvarez jugó 240 minutos de 450 posibles y tuvo errores importantes que afectaron al equipo, regresó a Inglaterra, pero se ha perdido tres jornadas por no aceptar ofertas de otros equipos y ser rechazado en el West Ham.

Además, el problema de un supuesto secuestro en el que está inmiscuido su padre tiene con la cabeza a punto de reventar al centrocampista de contención.

El problema personal que afecta a Edson Álvarez

“Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos”, escribió el jugador.

Edson Álvarez con semblante serio, no estará con la Selección en los primeros partidos que dirija Rafael Márquez. Mexsport.

El caso es que todo este cóctel de problemas tiene a Edson Álvarez al margen de la Selección, por mucho que Rafa Márquez promueva el apoyo en público.