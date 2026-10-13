Auroras boreales en Noruega iluminan 'noche mágica' de Champions League

La Champions League vive noches mágicas sin necesidad de tener actividad dentro del terreno de juego, ya que 24 horas antes de que Bodo/Glimt reciba al Borussia Dortmund, el cielo iluminó el Aspmyra Stadion con las características auroras boreales que son comunes en Noruega.

Una noche antes de enfrentarse al Borussia Dortmund por segunda ocasión en la historia de la Champions League, el cielo de Bodo se volvió a iluminar con auroras boreales, desatando admiración entre los aficionados de diversos lados del mundo.

El Aspmyra Stadion es la casa de los partidos del Bodo Glimt, conjunto que vuelve a Champions League tras ser la 'Cenicienta' de la edición anterior. Redes sociales

Fue a través de redes sociales donde se pudo observar este fenómeno natural que causa sorpresa en la mayor parte de los humanos que no se encuentran en regiones donde naturalmente se presentan entre los meses de septiembre y marzo.

Estas son algunas de las imágenes que fueron compartidas por usuarios en redes sociales, una noche antes de que el balón vuelva a rodar en el Aspmyra Stadion que cuenta con una capacidad para menos de 10,000 aficionados.

Partidos más importantes de Bodo/Glimt en Champions

Este miércoles 14 de octubre de 2026, Bodo/Glimt será protagonista de nueva cuenta en el torneo más importante en Europa a nivel de clubes, mismo en el que ya conoce lo que es recibir en su estadio y vencer a potencias de la talla de Manchester City o Inter de Milán, conjunto al que enfrentó en la Ronda de Playoffs y terminó eliminando en una eliminatoria que cerró su actividad en Italia:

Bodo/Glimt 2-2 Tottenham - martes 30 de septiembre, 2025.

Bodo/Glimt 3-1 Manchester City - martes 20 de enero, 2026.

Bodo/Glimt 3-1 Inter de Milán - miércoles 18 de febrero, 2026.

Bodo/Glimt 3-0 Sporting Lisboa - miércoles 11 de marzo, 2026.

Bodo/Glimt Vs Borussia Dortmund - miércoles 14 de octubre, 2026.

Bodo/Glimt fue parte de los Octavos de Final de la Champions League 2025/26. AFP

BFG