El gran campeón Julio César Chávez entra al vestidor del Tri y lanza un mensaje rumbo al Mundial 2026

Cuando la presión aumenta y el calendario se acerca a la fecha marcada en rojo, los equipos suelen mirar hacia quienes ya recorrieron ese camino. A 10 días de su debut en la Copa del Mundo, la Selección Mexicana abrió las puertas del Centro de Alto Rendimiento a una voz que conoce como pocas el peso de representar a un país entero.

Julio César Chávez llegó este martes a la concentración del Tri acompañado por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en una visita que transformó una cena habitual en una conversación sobre grandeza deportiva, sacrificio y resistencia mental.

Los futbolistas de Javier Aguirre reaccionaron con sorpresa cuando descubrieron a uno de los mayores símbolos del deporte mexicano entre los invitados. La convivencia estuvo marcada por fotografías, saludos y momentos de cercanía, pero el punto central llegó cuando Chávez tomó la palabra.

Chávez conviviendo con Raúl Jiménez Cortesía CMB

Durante varios minutos, el excampeón mundial habló de los desafíos que acompañan a los atletas cuando compiten bajo la mirada de millones de personas. Su mensaje estuvo dirigido a un grupo que enfrentará un Mundial en casa y que cargará con expectativas que acompañan a cada generación de futbolistas mexicanos.

Escucho muchas cosas sobre llegar al quinto partido, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos”, dijo Chávez ante el plantel.

El histórico boxeador comparó las exigencias de un combate de campeonato con las que encontrarán los jugadores durante la Copa del Mundo. Les pidió mantener la confianza incluso en los momentos más complicados y respaldarse en el trabajo realizado durante los meses de preparación.

Van a afrontar retos muy difíciles, y créanme que yo también los he afrontado. Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o ágil que tú. No bajen los brazos y sueñen en grande”, señaló.

La visita también sirvió para reforzar un mensaje de identidad nacional. Mauricio Sulaimán destacó que tanto el boxeo como el futbol comparten una característica común cuando se trata de competir al máximo nivel: representar a México frente al mundo.

Chávez se tomó fotografía con todos los integrantes del combinado nacional. CMB

El dirigente recordó el esfuerzo que existe detrás de cada deportista que alcanza la élite y deseó éxito a un equipo que se prepara para disputar uno de los torneos más importantes de su historia reciente.

La Federación Mexicana de Futbol entregó camisetas personalizadas a Chávez y Sulaimán con el número 26, mientras que el campeón mundial correspondió con guantes autografiados para los integrantes de la selección.