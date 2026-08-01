Dueño de Querétaro desmiente interés en Vozinha: "Es falso"

El acuerdo entre el portero Vozinha y Colo Colo, anunciado hace una semana por el presidente Aníbal Mosa, entra en una zona de incertidumbre.

El guardameta, revelación de Cabo Verde en el Mundial 2026, aún no se presenta en Santiago de Chile pese a que su llegada estaba programada para días atrás y fue postergada en varias oportunidades.

Vozinha se convirtió en el rostro de Cabo Verde. REUTERS

Querétaro negó interés en Vozinha

Ante ello, ayer circuló con fuerza la versión de que Querétaro de la Liga MX había entrado en la disputa por el portero.

La periodista Zaritzi Sosa de TUDN, publicó, mediante sus redes sociales, que los Gallos le ofrecían un millón de dólares por un año más bonos y buscaban convencerlo de analizar la propuesta antes de viajar a Chile.

Horas después, Ed Malyon, copropietario de Querétaro y vicepresidente de Innovatio, respondió directamente al tuit de la reportera. Con un mensaje claro y contundente, desmintió la información.

Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla. Gracias”, escribió.

Malyon desmintió cualquier información y cerró de inmediato el rumor sobre un posible arribo del arquero a la Liga MX.

Vozinha jugaría en Marruecos

De acuerdo con varios reportes, el futuro de Vozinha estaría más cerca de Marruecos que de Chile.

El club que aparece con más fuerza es el RS Berkane, equipo de la Primera División marroquí que terminó segundo en la última temporada y se clasificó a la Liga de Campeones de África.

Las versiones coinciden en que las negociaciones con Berkane avanzan y que el portero estaría a la espera de una propuesta formal. Un factor determinante sería la posible llegada al banquillo del técnico Bubista, el mismo que lo dirigió en Cabo Verde durante el Mundial.