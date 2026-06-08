El DT de España elogia a Álvaro Fidalgo: "Celebramos que juegue con México"

España está lista para enfrentar a Perú en el Estadio Cuauhtémoc en el último partido de preparación antes de iniciar el Mundial 2026 y, previo al encuentro, el director técnico de la Furia Roja, Luis de la Fuente, emitió opiniones sobre Álvaro Fidalgo, uno de los jugadores de la Selección Mexicana pero que estuvo bajo su mando en España.

Luis de la Fuente y el equipo español llegaron la tarde del domingo a Puebla procedentes de Europa, aunque sin dos jugadores claves: Lamine Yamal y Nico Williams, quienes no estarán en el encuentro ante el equipo sudamericano dado que siguen su proceso de recuperación en España.

A pesar de su ausencia, el estratega no tiene temor y considera que estarán listos para el arranque del torneo ante Cabo Verde el 15 de junio.

La opinión de Luis de la Fuente sobre Álvaro Fidalgo

El timonel de España valoró el proceso formativo del jugador del Betis, Álvaro Fidalgo, y consideró que México ha conseguido un gran talento para su alineación al incluirlo al llamado para el Mundial 2026.

“Creo que llegó a coincidir conmigo en alguna ocasión en categorías Sub-19, Sub-18, Sub 17. Tenemos muy buena opinión de él, mucha valoración, celebramos que esté jugando y disfrutando del futbol ahora con México”, dijo sobre Fidalgo, quien vive su primera convocatoria con el cuadro tricolor.

De la Fuente indicó que México tiene “muy buenos jugadores” y recordó que ha habido grandes talentos que han pasado por la liga española y que él recuerda como es el caso de Hugo Sánchez.

Luis de la Fuente al momento de anunciar la lista de jugadores para el Mundial 2026 AFP

Respecto a las expectativas que considera tendrá la Selección Mexicana en su Mundial en casa, el entrenador de España espera que logren un largo recorrido dentro del torneo aprovechando la localía.

“México es fútbol de grandes, con un excelente entrenador (Javier Aguirre), con quien tengo buena relación y gran admiración. Seguro que México tiene un gran recorrido y un futuro prometedor”, expresó.