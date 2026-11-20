La suerte no le ha sonreído a los New England Patriots en la actual temporada, pues además de su rendimiento lleno de altibajos, que los mantiene con un récord de cinco victorias por el mismo número de descalabros, se agrega la lesión de Drake Maye, su mariscal de campo titular, quien sufrió una fractura del peroné en la pierna derecha durante el encuentro de la semana 10 ante los Lions. Hoy se confirmó que estará fuera del emparrillado por tiempo indefinido.

La mala suerte en el terreno de juego del Allianz Arena se hizo presente de manera inmediata, pues Drake Maye sufrió una captura de Aidan Hutchinson y, segundos más tarde, cuando el ala defensiva de Detroit festejaba el sack con un brinco y el puño al cielo, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha al aterrizar. Esto ocasionó que ambas escuadras sufrieran la baja de dos de sus elementos más importantes en la misma jugada, pero bajo contextos diferentes.

Los estudios médicos que revelaron la gravedad de la lesión de Drake Maye arrojaron que no deberá someterse a una cirugía; sin embargo, se estima que su rehabilitación será cercana a seis semanas, por lo cual un regreso antes del final de la temporada regular luce complejo y se agrega a la mala fortuna que ha arrastrado desde el inicio de la campaña.

El caso de Drake Maye se intensifica aún más al tomar en cuenta que durante 10 jornadas de la NFL había mostrado un rendimiento errático al ser el mariscal de campo con más entregas de balón, con 12 intercepciones; solamente superado por el recién cortado Daniel Jones, de los Colts, quien alcanzó 13 en el Thursday Night Football de la semana 11.

Todo lo contrario a las aptitudes mostradas durante la campaña anterior, en la que los Patriots llegaron al Super Bowl. En aquel entonces, fue líder de la temporada regular en rating de pasador, con un sobresaliente 113.5 por ciento, así como el mariscal de campo con más pases completos. Esto lo metió en la conversación pública para ser considerado como el jugador más valioso frente a su contraparte de los Rams, Matthew Stafford.

Tommy DeVito tomará los controles de la ofensiva

Mike Vrabel ha tomado la decisión de entregarle las llaves de su ataque al suplente de 28 años, quien durante el juego internacional de la semana 10 ante los Detroit Lions tuvo una actuación inestable al completar 12 de 24 envíos para 81 yardas, un pase de anotación y una intercepción en su contra.

Sin embargo, el calendario les sonríe para este fin de semana, pues visitarán a uno de los dos peores equipos de la temporada, Los Angeles Chargers, quienes ostentan una marca de una victoria por ocho derrotas. Por lo que Mike Vrabel tendrá tiempo de sobra para decidir si mantendrá a DeVito como su mariscal de campo titular o saldrá a buscar respuestas en el mercado de agentes libres.