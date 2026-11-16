Pánico en Patriots: Drake Maye sufre grave lesión de tobillo y su temporada en la NFL corre peligro

Los New England Patriots recibieron una noticia devastadora después de su derrota ante los Detroit Lions. El quarterback Drake Maye sufrió una lesión importante en la parte inferior de la pierna derecha y podría perderse el resto de la temporada 2026 de la NFL, según información de NFL Network.

La preocupación dentro de la organización es considerable. Existe temor de que el pasador haya sufrido una fractura de tobillo, aunque todavía se necesitan estudios adicionales para determinar el alcance de la lesión y establecer un calendario de recuperación.

Maye se lesionó durante la primera serie ofensiva de New England en el partido disputado el domingo 15 de noviembre ante Detroit, en Múnich, Alemania. El quarterback recibió una captura de Aidan Hutchinson en una jugada de tercera oportunidad y gol. Después del impacto, mostró dificultades para apoyar la pierna y se dirigió al vestidor.

Los Patriots confirmaron que no regresaría al partido, que terminó con una contundente derrota de 35-10. El entrenador en jefe, Mike Vrabel, reconoció después del partido que necesitarían realizar más pruebas para conocer la gravedad del problema.

Vrabel explicó este lunes que Maye permaneció en Alemania por precaución, mientras se aseguraban de que pudiera viajar de regreso a Estados Unidos sin complicaciones. El jugador necesitará evaluaciones médicas adicionales para determinar si requiere una intervención quirúrgica.

Tommy DeVito toma el control de los Patriots

La posible ausencia de Maye representa un golpe especialmente duro para una franquicia que la campaña pasada se coronó en la Conferencia Americana y perdió el Super Bowl contra los Seattle Seahawks.

El quarterback de 24 años, quien terminó como segundo lugar en la votación al MVP de 2025, acumulaba 2,330 yardas por pase, 18 touchdowns y 11 intercepciones en la presente campaña, antes de sufrir la lesión.

Su reemplazo, Tommy DeVito, tuvo dificultades para mantener competitiva a la ofensiva ante Detroit. Completó 12 de 24 envíos para 81 yardas, un touchdown y una intercepción, además de recibir cuatro capturas.

New England llega a su semana de descanso con marca de 5-5 y tendrá tiempo adicional para preparar su siguiente compromiso, programado para el 29 de noviembre ante Los Angeles Chargers.

Sin embargo, si se confirma que Maye estará fuera por el resto del calendario, los Patriots enfrentarán un panorama complicado para mantenerse en la pelea por un boleto a los playoffs.

La prioridad ahora será conocer el diagnóstico definitivo de su quarterback franquicia. Una fractura confirmada cambiaría por completo las expectativas de New England para el cierre de la temporada.