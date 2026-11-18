La lesión de Aidan Hutchinson no solo afectó a los Detroit Lions, también le desbloqueó un nuevo miedo a uno de los mejores corredores de la NFL: Cam Skattebo, quien aseguró que no volverá a festejar dando maromas después de una anotación, por temor a sufrir una lesión similar a la del defensivo.

Pues, el accidente que sufrió el ala defensiva hizo reflexionar al corredor de los New York Giants sobre los riesgos de realizar movimientos acrobáticos para celebrar una jugada, por lo que ya tomó la decisión de dejar de lado la efusividad que acostumbra a mostrar después de sus anotaciones.

Es difícil de ver. Estoy diciendo que sí, ya no lo haré. Mentalmente pienso: ‘No voy a hacer eso. Eso no me va a pasar a mí’... Él tampoco pensó en el riesgo y le pasó”, expresó Skattebo a los medios de comunicación presentes en el entrenamiento de los Lions.

¿Qué le pasó exactamente a Hutchinson?

El ala defensiva, dos veces seleccionado al Pro Bowl de la NFL, se perderá el resto de la temporada debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, luego de sufrir una lesión mientras celebraba una captura al mariscal de campo de los New England Patriots, Drake Maye.

Su celebración no parecía nada fuera de lo común: el jugador saltó y elevó el puño al cielo; sin embargo, al momento de aterrizar cayó sobre el césped y se llevó las manos a la rodilla derecha. La acción terminó convirtiéndose en una de las imágenes más impactantes para los Lions durante la temporada, pues el equipo perdió a una de sus principales figuras defensivas.

Ahora, lo ocurrido también provocó un cambio en la manera en que Skattebo piensa celebrar sus anotaciones. El corredor de Nueva York prefiere dejar atrás las maromas y evitar cualquier movimiento innecesario que pueda poner en riesgo su integridad física. Su prioridad será mantenerse saludable y disponible para ayudar a los Giants en el terreno de juego.