MLS vs Liga MX EN VIVO: sigue el Juego de Estrellas 2026 minuto a minuto desde Charlotte
Las máximas figuras de la MLS y a Liga MX chocan en Charlotte por el orgullo de sus ligas. Vive todas las acciones, goles, cambios y polémicas del Juego de Estrellas 2026
Las máximas figuras de la Liga MX y la MLS chocan en Charlotte por el orgullo de sus ligas. Vive todas las acciones, goles, cambios y polémicas del Juego de Estrellas 2026 en tiempo rea
Los titulares de la MLS y la Liga MX salen del túnel para la ceremonia previa al silbatazo inicial.
Salomón Rondón lidera la ofensiva de la Liga MX después de iniciar el Apertura como líder de goleo con Pachuca.
Thomas Müller suma una nueva experiencia internacional al integrar el equipo de las estrellas de la MLS tras su llegada a Vancouver.
Los representantes de la Liga MX hicieron su llegada entre aplausos y ovaciones de los aficionados. Las estrellas del futbol mexicano fueron recibidas con entusiasmo antes de ingresar al vestidor para alistar los últimos detalles rumbo al Juego de Estrellas frente a la MLS.
Los jugadores del equipo de estrellas de la MLS saltan al césped del Bank of America Stadium para realizar los ejercicios de calentamiento. El ambiente comienza a elevarse en Charlotte a poco menos de una hora del inicio del duelo frente a la Liga MX.
El partido podrá seguirse en Imagen Televisión. Aquí encontrarás todas las acciones, goles, cambios y las mejores jugadas completamente en vivo.El partido podrá seguirse en televisión y plataformas de streaming. Aquí encontrarás todas las acciones, goles, cambios y las mejores jugadas completamente en vivo.
Son Heung-min disputa su primer Juego de Estrellas tras convertirse en una de las grandes figuras de la MLS con LAFC.
Dean Smith lidera al combinado de la MLS en el estadio del Charlotte FC, club al que ha clasificado a los playoffs en todas sus temporadas completas.
Antonio Mohamed dirige al equipo de la Liga MX tras conquistar la Copa de Campeones de Concacaf con Toluca y ser reconocido como el mejor entrenador de 2026.
La Liga MX y la MLS disputan por quinta ocasión el All-Star Game. La MLS domina la serie histórica con tres victorias por una de los mexicanos.
Bienvenidos al minuto a minuto del Juego de Estrellas 2026 entre la Liga MX y la MLS. Aquí encontrarás todas las incidencias desde Charlotte.
El Bank of America Stadium abre sus puertas para una nueva edición del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS. Antonio Mohamed dirige al conjunto mexicano, mientras Dean Smith comanda al equipo anfitrión