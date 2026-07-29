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MLS vs Liga MX EN VIVO: sigue el Juego de Estrellas 2026 minuto a minuto desde Charlotte

Las máximas figuras de la MLS y a Liga MX chocan en Charlotte por el orgullo de sus ligas. Vive todas las acciones, goles, cambios y polémicas del Juego de Estrellas 2026 

Por: Ariel Velázquez

Lo mejor de la MLS y la LIGA MX se dará cita el miércoles por la noche en el Bank of America Stadium del Charlotte FC.
Lo mejor de la MLS y la LIGA MX se dará cita el miércoles por la noche en el Bank of America Stadium del Charlotte FC.Redes sociales
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Las máximas figuras de la Liga MX y la MLS chocan en Charlotte por el orgullo de sus ligas. Vive todas las acciones, goles, cambios y polémicas del Juego de Estrellas 2026 en tiempo rea
Sigue EN VIVO todas las acciones del Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS desde Charlotte
PrevLos equipos saltan a la cancha

Los titulares de la MLS y la Liga MX salen del túnel para la ceremonia previa al silbatazo inicial.

PrevRondón llega encendido

Salomón Rondón lidera la ofensiva de la Liga MX después de iniciar el Apertura como líder de goleo con Pachuca.

PrevMüller presente en el duelo

Thomas Müller suma una nueva experiencia internacional al integrar el equipo de las estrellas de la MLS tras su llegada a Vancouver.

PrevEspectacular recibimiento para la Liga MX

Los representantes de la Liga MX hicieron su llegada entre aplausos y ovaciones de los aficionados. Las estrellas del futbol mexicano fueron recibidas con entusiasmo antes de ingresar al vestidor para alistar los últimos detalles rumbo al Juego de Estrellas frente a la MLS.

PrevLa MLS ya calienta motors

Los jugadores del equipo de estrellas de la MLS saltan al césped del Bank of America Stadium para realizar los ejercicios de calentamiento. El ambiente comienza a elevarse en Charlotte a poco menos de una hora del inicio del duelo frente a la Liga MX.

Prev¿Dónde ver el encuentro?

El partido podrá seguirse en Imagen  Televisión. Aquí encontrarás todas las acciones, goles, cambios y las mejores jugadas completamente en vivo.

El partido podrá seguirse en televisión y plataformas de streaming. Aquí encontrarás todas las acciones, goles, cambios y las mejores jugadas completamente en vivo.
PrevSe roba los reflectores

Son Heung-min disputa su primer Juego de Estrellas tras convertirse en una de las grandes figuras de la MLS con LAFC.

PrevSmith Juega en casa

Dean Smith lidera al combinado de la MLS en el estadio del Charlotte FC, club al que ha clasificado a los playoffs en todas sus temporadas completas.

PrevMohamed al mando

Antonio Mohamed dirige al equipo de la Liga MX tras conquistar la Copa de Campeones de Concacaf con Toluca y ser reconocido como el mejor entrenador de 2026.

Antonio Mohamed está al frente del combinado del futbol mexicano.
Antonio Mohamed está al frente del combinado del futbol mexicano.Getty Images via AFP
PrevUna rivalidad creciente

La Liga MX y la MLS disputan por quinta ocasión el All-Star Game. La MLS domina la serie histórica con tres victorias por una de los mexicanos.

PrevSigue las acciones en VIVO por la señal de Imagen Televisión
Prev¡Comienza la cobertura!

Bienvenidos al minuto a minuto del Juego de Estrellas 2026 entre la Liga MX y la MLS. Aquí encontrarás todas las incidencias desde Charlotte.

PrevLas estrellas de Norteamérica se presentan en Charlotte

El Bank of America Stadium abre sus puertas para una nueva edición del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS. Antonio Mohamed dirige al conjunto mexicano, mientras Dean Smith comanda al equipo anfitrión

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