¿Dónde ver Olmecas vs Diablos Rojos? Previa del Juego 3 de la LMB

Este domingo 7 de junio, el béisbol mexicano llega con fuerza a las pantallas de Imagen Televisión, marcando el inicio de una nueva era en la difusión de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Dos líderes de la Zona Sur se enfrentan en el Estadio Alfredo Harp Helú en un choque de alto calibre que promete emociones fuertes, pitcheo de calidad y batazos decisivos.

Los Olmecas de Tabasco y los Diablos Rojos del México harán que el diamante vibre con lo que promete ser un partidazo que trasciende más allá de lo deportivo, con ambos equipos empatados en la cima de la Zona Sur.

Jugadores de Olmecas y Diablos Rojos en un partido Diablos Rojos

¿Cómo llegan los Olmecas y los Diablos Rojos?

Los Olmecas de Tabasco llegan en un gran momento, compartiendo el liderato de la Zona Sur con marca de 26-16. Su ofensiva ha sido consistente y su pitcheo, uno de los puntos fuertes del equipo, les ha permitido mantenerse en la pelea.

Con un diferencial de carreras positivo (+71), los dirigidos por Luis Rivera han mostrado solidez como visitantes y buscan extender su buen paso en esta serie.

Los Diablos Rojos del México también lucen con 26-16 y lideran junto a los Olmecas. Su ofensiva es una de las más explosivas de la liga (350 carreras anotadas), aunque han tenido altibajos recientes.

En el Diamante de Fuego, son un equipo peligroso y buscarán aprovechar el factor local para tomar ventaja en la serie y afianzarse en la cima.

Jugadores a seguir del Olmecas vs Diablos Rojos

Por Olmecas de Tabasco (Agustín Ruiz): El poderoso bateador ha sido clave en la ofensiva choco y representa una amenaza constante con su poder y oportunidad de producir carreras en momentos importantes.

Por Diablos Rojos del México (Robinson Canó): El veterano y experimentado segunda base sigue siendo el motor ofensivo de los Diablos, con promedio cercano a .320, jonrones y gran visión del plato. Su liderazgo y bateo serán determinantes.

Antecedentes entre Olmecas vs Diablos Rojos

Los enfrentamientos entre Olmecas y Diablos Rojos siempre han sido intensos y cargados de rivalidad en la Zona Sur. En la temporada 2026, los Olmecas han mostrado dominio en varios duelos recientes, aprovechando un pitcheo efectivo y oportunismo ofensivo que ha complicado a los bicampeones.

Por su parte, la Novena Escarlata ha respondido con su poderío en casa, pero los tabasqueños han sabido cerrar juegos apretados.

En los últimos 5 juegos entre ambos

Olmecas 6-5 Diablos Rojos (14/05/26)

Olmecas 10-4 Diablos Rojos (13/5/26)

Olmecas 4-2 Diablos Rojos (12/5/26)

Diablos Rojos 10-8 (3/8/25)

Diablos Rojos 18-7 Olmecas (2/8/25)

Diablos Rojos 6-5 Olmecas (1/8/25)

Robinson Cano celebrando con los Diablos Rojos Diablos Rojos

Pronóstico del Olmecas vs Diablos Rojos

Se espera un juego muy cerrado y de alta tensión, con dos ofensivas peligrosas enfrentando pitcheos sólidos. Los Diablos en casa suelen ser más explosivos, pero los Olmecas han demostrado capacidad para sorprender y controlar el ritmo del juego.

Clima para el partido entre Olmecas vs Diablos Rojos

El juego que se esperaba llevarse a cabo el pasado viernes (05/06/26) se reprogramó debido a la lluvia que cayó en la capital del país, por lo que este sábado (06/06/26) se jugó la doble cartelera.

Las condiciones climáticas en la CDMX serán clave para la realización de este juego. Se espera un domingo nublado con probabilidades de lluvia ligera a moderada en Ciudad de México, con temperaturas entre los 16° y los 26°C.

Los equipos y aficionados deberán estar atentos a posibles suspensiones o retrasos. La lluvia ha sido protagonista en la serie, pero se confía en que el domingo permita completar el duelo, aunque con cielo cubierto y humedad alta que podría afectar el vuelo de la pelota.

¿Dónde ver el Olmecas vs Diablos Rojos?