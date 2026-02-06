¿Dónde ver el lanzamiento del Cadillac F1 2026 de "Checo" Pérez? Canales y horarios

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un momento especial para México con la llegada de Cadillac F1 a la parrilla, el equipo 11, y con ello el retorno de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla luego de un 2025 lejos de los coches tras haber terminado su contrato con Red Bull.

El equipo de General Motors aterriza en la máxima categoría intentando crear una identidad para el país, algo que no ha logrado Haas en su tiempo en el Gran Circo y uno de sus movimientos más importantes es presentar la decoración del primer monoplaza que manejarán “Checo” Pérez y Valtteri Bottas en el Super Bowl LX.

¿Cómo y dónde ver el lanzamiento oficial del nuevo Cadillac de Checo Pérez?

Mientras que el anuncio está garantizado en Estados Unidos por las cadenas locales de televisión, en México existe un poco de duda, pero se entiende que Televisa lo transmitirá dado que tienen un acuerdo comercial con la Fórmula 1 para la temporada 2026. La transmisión de la empresa será por Canal 5 y el sistema de streaming ViX.

Dada la relevancia del piloto mexicano, las otras cadenas como ESPN y FOX Sports México se espera que también lo transmitan. El horario estará abierto a los cortes comerciales del partido entre Nueva Inglaterra vs Seattle.

Cadillac lo pondrá en su sitio web y canal YouTube posterior al partido, alrededor de las 21:30 horas tiempo del centro de México. El diseño del coche se ha mantenido en secreto. Por ahora los fanáticos han visto los uniformes de los pilotos que son en color negro y se espera que los monoplazas tengan un poco de este color.

Al mismo tiempo, el cubo de hielo que se ha colocado en Nueva York se irá descongelando para exhibir en Times Square la imagen del nuevo coche que marcará el regreso de Checo Pérez a la F1.