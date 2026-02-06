América quiere ver a Fidalgo en la Selección Mexicana

En El América hay una felicidad enorme por ver al español Álvaro Fidalgo cumplir su sueño de jugar en la máxima categoría en España, con Betis. Pero lo que más ilusiona en Coapa es verlo próximamente como seleccionado nacional con México.

Espero que se le pueda dar la Selección, sería algo muy bonito para él y para nosotros como institución”, refirió en apoyo Cristian Borja, jugador del América.

El llamado más próximo que tendría Fidalgo por el seleccionador Javier Aguirre sería en marzo, con la fecha FIFA ante Portugal el 28 de marzo, en la reapertura del estadio Azteca, y contra Bélgica el 31, en Chicago.

Sobre el vacío que dejó el naturalizado mexicano y elegible para el equipo nacional, Cristian Borja señaló que los lamentos no tienen lugar.

Lo tomamos muy bien, sabíamos que esto podía pasar, sabíamos que íbamos a perder a un gran jugador como él, un referente para nosotros. Esto es futbol, sabemos que hay que avanzar, sabemos que esto es Club América, es lo mejor para él, lo es para nosotros también y hay que ver lo que se viene ahora", expresó el lateral izquierdo.

Al momento, el cuerpo técnico del América y su directiva no contemplan un sustituto de Fidalgo en la contención. Las prioridades para el conjunto azulcrema son delanteros y volantes mixtos.

Además del Maguito Fidalgo, las Águilas del América han visto las bajas definitivas del defensa Igor Lichnovsky y de los atacantes Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.