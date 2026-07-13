El imperio global del Real Madrid: El club de Florentino Pérez es el más goleador del Mundial 2026

El Real Madrid de Florentino Pérez ha roto todas las fronteras deportivas al convertirse oficialmente en el club más goleador en la historia de los Mundiales. Cuando el entrenador Luis de la Fuente dio a conocer la convocatoria de la Selección de España para el Mundial 2026, la entidad blanca tomó un papel protagónico rodeado de críticas por ser la primera ocasión en la historia de las Copas del Mundo sin un jugador merengue en sus filas. Sin embargo, en la última semana del torneo, queda claro que el fenómeno del club es una revolución global.

Las estrellas merengues superaron de forma absoluta el récord histórico de goles para un mismo club en una sola edición mundialista. Tras la ronda de cuartos de final, gracias a las dianas del francés Kylian Mbappé y del inglés Jude Bellingham, la entidad blanca alcanzó los 19 goles en total. Con esta impresionante cifra, dejaron atrás los registros previos de 18 dianas que compartían el Budapest Honvéd (Suiza 1954), el Bayern Múnich (Brasil 2014) y el PSG (Catar 2022).

¿Cuántos goles llevan Mbappé y Bellingham en el Mundial 2026?

La histórica marca del club blanco tiene amplias posibilidades de crecer debido a que tanto Francia como Inglaterra se clasificaron a las rondas de semifinales. Al tener asegurados dos partidos más en el calendario (la gran final o el juego por el tercer puesto), el arsenal ofensivo del conjunto madrileño tiene el escenario ideal para seguir acumulando anotaciones.

Por su parte, la Selección de España también avanzó a la antesala de la final, demostrando que no ha necesitado de la presencia de futbolistas blancos para mantener vivo el anhelo de conquistar su segundo título mundial.Los motivos de Luis de la Fuente para no convocar jugadores del Real Madrid

En el eje del ataque lucía imposible que De la Fuente optara por un atacante español del club de Chamartín, ya que dicha línea se encuentra colmada de figuras extranjeras. La única opción viable en el esquema merengue era el canterano Gonzalo García, quien tuvo un papel residual y con muy pocos minutos de actividad en la plantilla.

En la línea defensiva y el centro del campo, las alternativas nacionales también resultaron escasas para el cuerpo técnico:

Dani Carvajal: El veterano lateral derecho vivió un año irregular tras sufrir una severa lesión de rodilla.

El veterano lateral derecho vivió un año irregular tras sufrir una severa lesión de rodilla. Dean Huijsen: El joven zaguero central dejó de contar para los planes de la selección debido a una notable baja de juego.

El joven zaguero central dejó de contar para los planes de la selección debido a una notable baja de juego. Laterales izquierdos: Futbolistas como Fran García y Álvaro Carreras no lograron ubicarse entre los mejores perfiles de la temporada de LaLiga.

En el mediocampo la tónica fue idéntica. El surgimiento del juvenil Thiago Pitarch se presentó como la única alternativa real dentro de la institución madrileña, pero resultaba imposible que lograra competir por un puesto titular contra figuras consolidadas de jerarquía internacional como Pedri, Rodri Hernández y Dani Olmo.

Tabla de goleadores del Real Madrid en el Mundial 2026

A continuación, se detalla el desglose exacto de las anotaciones que consiguieron los futbolistas internacionales del club durante la competencia: