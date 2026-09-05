"América es el sitio ideal": Carlos Álvarez reveló el consejo de Álvaro Fidalgo 

El español Carlos Álvarez, nuevo refuerzo del América, confesó que parte de su decisión de jugar en México fue por el consejo del examericanista Álvaro Fidalgo.

Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Álvarez fue resguardado por el equipo de seguridad del América. Sin embargo, se dio tiempo de firmar algunos autógrafos y de asimilar el inicio de su aventura con las Águilas con una atizada sonrisa.

El mediocampista fue cuestionado si recurrió a su compatriota Álvaro Fidalgo, para pedir consejo sobre lo que significa jugar con el América.

"Sí, Fidalgo... (América) es el sitio ideal", respondió Álvarez a la prensa.

Carlos Álvarez , con el rostro un tanto cansado por las más de 10 horas de vuelo desde Madrid, apareció en la puerta de llegadas internacionales de la Terminal 2 del AICM junto con sus padres, después de las 14:00 horas. Apenas un puñado de fanáticos azulcrema lo persiguieron, para lograr el autógrafo sobre sus camisetas amarillas.

Por sus servicios, el procedente del Levante UD acordó con las Águilas del América un contrato de tres años y una operación que ronda los 7 millones de dólares.

De esta manera, Álvarez se une a la lista de nuevos rostros del americanismo para el Apertura 2026 con el mexico-estadounidense Edwin Cerrillo (contención) y los colombianos Óscar Perea (extremo) y Miguel Borja (delantero).

Ahora el América trabaja para fichar a un defensa central, luego de la venta del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo de España, por una cifra de 6mdd. También integrar a otro mediocampista está en los planes del técnico Guillermo Almada.

Carlos Álvarez, aunque breve, también se expresó por unirse al equipo más ganador de México y de jugar sobre la cancha del tres veces mundialista Estadio Banorte.

"Emocionado... Con muchas ganas, declaró tímido y ansioso por conocer a sus compañeros, quienes regresarán después del domingo de Estados Unidos, con la disputa del partido por el tercer lugar de la Leagues Cup, contra el León.