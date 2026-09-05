Miguel Borja se estrena como goleador en América; pone la mira para debut ante Cruz Azul

Durante el partido de la Jornada 7 en la Liga MX sub 21, América y Xolos empataron 3-3, duelo en el que Miguel Borja anotó por primera vez vistiendo la playera del conjunto azulcrema; los capitalinos terminaron imponiéndose en tanda de penales por el punto extra.

Arrancando como titular en el compromiso celebrado en las Instalaciones de Coapa, Miguel Borja lució el número 93 en el dorsal, contando con sus primeros minutos enfundado en la playera del 16 veces campeón del futbol mexicano y respondiendo con una anotación.

En este partido, Luis Ángel Malagón y Alejandro Zendejas también fueron parte de los americanistas que iniciaron, siendo el 10 el encargado de anotar el 1-0 al minuto 6, ventaja que César rayón aumentó a los 9’ para el 2-0 momentáneo.

Fue en el minuto 34 donde el Colibrí disputó un balón que terminó recuperando Alejandro Zendejas, quien desde el centro del terreno de juego jaló la marca del defensor rival para asistir a Miguel Borja, mismo que prolongó la trayectoria del balón con la pierna izquierda y definió cruzado con la diestra, estremeciendo las redes y anotando el 3-0 parcial que significó su primer tanto con América.

La historia no terminaría de la mejor manera para los capitalinos, ya que Jesús Orduño (48’), José Quiroz (64’) y Joban González (71’) vencieron a Malagón e igualaron 3-3 el compromiso en tiempo regular, mismo en el que los locales consiguieron el punto del honor al imponerse 4-2 en tanda de penales y apoderarse del punto extra.

Independientemente del resultado, la aparición de Luis Ángel Malagón, Alejandro Zendejas y Miguel Borja con la sub 21 da una bocanada al equipo de Guillermo Almada, ya que podrían estar disponibles para la Jornada 8, misma en la que América enfrentará a Cruz Azul en la cancha del Estadio Banorte el próximo sábado 12 de septiembre.

BFG