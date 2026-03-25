"Quiero llevar el éxito del Madrid a Brasil": La promesa de Vinícius Jr.

En la antesala del partido entre Brasil y Francia, Vinícius Jr, extremo del Real Madrid, quiere demostrar que ha madurado y está listo para ayudar a su país a tratar de conseguir una nueva copa del mundo convirtiéndose en un líder en el Mundial 2026.

El camino no ha sido sencillo para "Vini" en esta campaña 2025-26. A inicios de temporada, el brasileño vivió un calvario de 16 partidos sin ver puerta, lo que incluso provocó silbidos en el Santiago Bernabéu. No obstante, las cifras hoy cuentan una historia de redención: 17 goles en 43 partidos avalan su jerarquía. Esta metamorfosis ha inyectado una dosis de optimismo en el jugador, quien confesó ante los medios: "Me siento más a gusto, soy más feliz, y cuando soy más feliz, todos a mi alrededor son más felices y tienen más confianza también".

El reto pendiente: La gloria con Brasil

A pesar de sus vitrinas llenas con el Madrid, su deuda con la "Verdeamarela" sigue vigente. Con solo ocho goles en 45 encuentros, la presión por ser el heredero absoluto del ataque brasileño es palpable. Sin embargo, el atacante asume el reto con la ilusión de quien está a las puertas de su segunda cita mundialista.

"Espero que todo lo que hago por el Real pueda seguir haciéndolo aquí con la selección brasileña. Ese es mi mayor objetivo. Es donde siempre he soñado estar, y quiero dar un gran orgullo a nuestro país y mucha alegría a toda nuestra nación", sentenció el carioca.

Brasil llega a este proceso con la espina clavada de Qatar 2022, donde la eliminación ante Croacia dejó una herida profunda. Pero para Vinícius, el enfoque no está en el pasado ni en las voces críticas que rodean al equipo, sino en el sacrificio diario. "Sé de lo que soy capaz y cuánto he estado trabajando para estar listo para el Mundial", finalizó.