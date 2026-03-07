Aficionados del Atlas le aventaron de cosas al camión de Chivas

La Liga MX sufrió un nuevo hecho de violencia, cuando el camión de Chivas llegó al Estadio Jalisco, algunos aficionados del Atlas le aventaron de cosas, entre ellas piedras y latas de cerveza, previo al duelo de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Los diferentes medios de comunicación que se dieron cita para cubrir el partido, captaron el momento del incidente a unos minutos de que rodara el balón en el Clásico Tapatío.

En la semana, se han registrado otros dos hechos de violencia en la Liga MX Mexsport

Por su parte, cuando Atlas llegó al Estadio Jalisco se dio en un ambiente de fiesta, donde los aficionados lanzaron cánticos para apoyar a los rojinegros y se vieron bombas de humo.

En esta semana se vivieron dos connatos de violencia en la Liga MX, uno de ellos en partido entre Pumas y Toluca en el Olímpico Universitario, mientras el otro entre aficionados del América.

Chivas tratará de mantener su hegemonía con el Atlas. El Guadalajara tiene ventaja de 74 victorias por 60 derrotas.

Gabriel Milito decidió sentar a Efraín Álvarez y le dio oportunidad de iniciar el partido a Ángel Sepúlveda.

Chivas tratará de enmendar el camino tras dos derrotas seguidas, con lo que dejó el invicto, el liderato y cayó al tercer lugar general del Clausura 2026.