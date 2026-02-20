Más sobre el canibalismo en Morena

Últimamente se ha hablado mucho de “canibalismo político” en Morena. Luchas internas, traiciones, ataques entre compañeros del mismo partido, divisiones por poder, fuego amigo y expulsiones. El libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer, en coautoría con Jorge Fernández Menéndez, atizó los ánimos.

Exhibe a figuras del obradorismo: Jesús Ramírez Cuevas, Adán Augusto López, Alejandro Gertz Manero o Manuel Bartlett. En boca de todos estuvo también la destitución de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP; su arrogante show con la policía; su guerra con Mario Delgado, titular de la SEP, a quien tacha de “neoliberal”.

Y las broncas de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con diputados locales de Morena que no le aprobaron una deuda de mil millones de pesos y su pleito verbal con Ricardo Monreal. ¿Y qué decir de las diferencias de Andy con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde?

Del tema hablamos con el diputado del PAN, Germán Martínez. Nos dijo: “Todas las tribus que conocimos en el PRD son un niño de pecho en comparación con el acuchillamiento interno de los grupos ingobernables de Morena”.

El exjefe nacional del PAN señala a Andrés Manuel López Obrador como responsable de lo que ocurre en el partido en el gobierno. “Sólo los gobernaba el caudillo y todo eso es responsabilidad de él, que no dejó instituciones ni normas ni reglas. “Era sólo su persona la que aglutinaba, sin dejar, como en el PRI, instituciones como la CNOP, la CTM”, puntualizó.

* La bancada de Morena en San Lázaro acordó oficialmente respaldar la reforma electoral que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum “como venga”. El acuerdo se tomó ayer durante la reunión plenaria celebrada en el Palacio Legislativo, a la que asistieron 94 de los 253 diputados de Morena. Lo hicieron luego de que la Presidenta declarara, en la mañanera, que no tiene caso “una reforma desdibujada”.

A partir de esa declaración —y de la decisión de la bancada de Morena— podemos inferir en que se reducirán los recursos a partidos y organismos electorales y que los plurinominales ya no serán por dedazo de las dirigencias.

En cuanto a la fiscalización, veremos si incluye la pérdida del registro a los partidos que se les compruebe financiamiento del crimen organizado. La bola está en la cancha de la chiquillada. De ellos depende, paradójicamente, si hay o no reforma electoral constitucional. Para ellos es vital el financiamiento, que no se disminuyan los legisladores plurinominales y que éstos puedan ser designados por las dirigencias de los partidos. No les gusta la fórmula que se utiliza en la CDMX: los mejores segundos lugares.

Sobre este punto, Germán Martínez advierte una trampa. Explicó: “El secreto está en si es proporcional o es en números absolutos (segundo lugar). Si es en números absolutos, un candidato en Iztapalapa te mete más votos que en la Miguel Hidalgo”. Basta que uno de los aliados de Morena —PVEM o PT— no vote a favor, para que no se logre la mayoría calificada requerida (dos tercios de los legisladores presentes).

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, admitió que será difícil que el Verde y el PT acepten la propuesta. “Vamos a hacer el esfuerzo por convencerlos”, prometió. La Presidenta adelantó que la iniciativa se presentará el próximo martes. Los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas cámaras tendrán una reunión con ella, a las siete de la tarde del próximo lunes.

Hay versiones de que el PVEM está negociando las gubernaturas de San Luis Potosí y Quintana Roo, a cambio del voto a favor de la reforma . Un legislador del Verde, que pidió el off the record, lo desmintió.

* Va otra parte de la charla que sostuvimos el miércoles con el senador Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tiene que ver con la negativa del PAN y MC a formar un Frente Amplio Opositor.

Alito ha dicho, una y otra vez, que sin ese frente, no hay forma de ganarle a Morena. El PAN ya dijo no a una alianza con el PRI que, aseguran, los desdibuja.

— ¿Qué opina senador?, le preguntamos.

— Qué se preocupe el PAN, no yo. Ellos le van a tener que explicar al pueblo de México esa decisión. Van a tener que explicar por qué van solos en la elección de Coahuila. Vas a ver el resultado.

“Me imagino que solos van a ganar Chihuahua si cada partido lleva un candidato. Imagino que van a ganar también Querétaro yendo separados. Que le expliquen al alcalde de Zacatecas cómo van a ganar la capital, ¿cómo van a ganar Cuernavaca o Hermosillo si van solos?

“¿Y qué pasa con MC? Son esquiroles y lacayos de Morena. Trabajan para Morena. No tengas ni la menor duda. Allí están sus votaciones. No tienen vergüenza. Dicen una cosa para redes y votan otra... Nos vamos a encargar de decirle a la gente que no hubo coalición porque MC y PAN no quisieron, para que sepa quiénes son los que no quisieron cuando teníamos todo para ganar”, advirtió.