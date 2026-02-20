La bola de cabrones del almirante Ojeda

“O destapamos todo esto o lo cerramos aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones”, truena el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, en el audio dado a conocer por Aristegui Noticias. Se trata de la grabación de un encuentro en mayo de 2024 con el contralmirante Fernando Guerrero. Grave lo que revela.

¿Qué significa que el secretario de Marina deje como una eventualidad “destapar” lo que ya evidenciaba ser la gigantesca maquinaria del huachicol fiscal?

¿Por no hablar del planteamiento de cerrar el asunto “nosotros” o remover a los señalados —la “bola de cabrones”— a otros lugares? Ojeda tendría que comparecer ante la justicia para responder, cuando menos, a esas dos preguntas. La presidenta Sheinbaum dijo ayer que no se le investiga. Después de la grabación será difícil defender que no hay nada que indagar. Por lo demás, Ojeda le pidió a Guerrero que plasmara lo dicho en una carta. Guerrero la escribió de puño y letra. Y la guardó. En ella acusó, entre muchas cosas, que el capitán retirado Miguel Ángel Solano manejaba desde 2020, en los intestinos de la Marina, la red de operaciones, inspecciones, envíos y cobros.

¿No debería haberlo sabido Ojeda? ¿No hay omisión de su parte? Fernando Guerrero, el testigo más valioso, fue asesinado en noviembre de 2024. La carta se encontró en su oficina. Cabrones.