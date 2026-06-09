Así será el nuevo contrato de Raúl Jiménez con los Wolves; ya superó pruebas médicas

A dos días de que comience el Mundial 2026, la noticia de que Raúl Jiménez se quedó sin equipo, después de que el Fulham anunciará que no le renovará el contrato, sorprendió a todos los mexicanos.

El futuro del ‘Lobo de Tepejí’ ha provocado un sin fin de comentarios sobre qué pasará con su carrera, aunque parece que ya tiene definido a su nuevo equipo.

Raúl Jiménez durante su etapa con los Wolves Instagram

Wolves, a punto de firmar a Raúl Jiménez

De acuerdo con información de Liam Keen, el Wolverhampton ha llegado a un acuerdo para el regreso de Raúl Jiménez al equipo.

Detalla que el delantero mexicano será presentado con el club una vez termine su contrato con el Fulham, es decir, el 30 de junio.

Según el reportero, Raúl ya tiene acordado un contrato de dos años, con opción a uno más, y solamente falta la firma, pues ya ha superado el reconocimiento médico.

A pesar de que Jiménez está concentrado con la Selección Mexicana previo al debut en el Mundial 2026, el personal de los Wolves ha viajado a nuestro país para culminar los detalles y ficharlo.

Raúl Jiménez rechazó al América por seguir en Europa

En cuanto se supo que el Fulham no le renovará el contrato a Raúl Jiménez, las miradas estuvieron puestas en el Club América para un posible regreso.

Raúl ha expresado en varias ocasiones su deseo de volver al club donde nació y aunque las Águilas están urgidas por un centrodelantero, él los rechazó.

Raúl Jiménez cuenta con 116 minutos en Copas del Mundo previo al Mundial 2026. Mexsport

Cuando la directiva azulcrema se acercó para ver si estaba dispuesto en regresar a México, su respuesta fue que no, ya que todavía tiene el deseo de permanecer en Europa por un par de años más.

Aunque no se descarta el regreso de Raúl Jiménez al América, parece que los americanistas tendrán que esperar un rato más para volverlo a ver con la playera.