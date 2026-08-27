Días cruciales para uruguayos en el América: Se avecinan salidas y Almada acudió al TAS 

Se avecinan días movidos para los uruguayos que se deben al Club América. Desde el extranjero ya empezaron a preguntar por el defensa Sebastián Cáceres, mientras que el entrenador Guillermo Almada mantiene abierto un procedimiento en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El interés por el defensa central Cáceres es desde España. De acuerdo con TUDN, los equipos involucrados son el Celta de Vigo y Getafe.

Fuentes en el América han señalado que el sondeo por Cáceres ha estado desde el previo al Mundial 2026, aunque el evento por su naturaleza aumentó el valor en el mercado del futbolista de 27 años (por lo menos 5 millones de dólares).

En redes sociales, sus seguidores han hecho eco de su vida personal en México, como la pausa amorosa ante la posible ruptura con la creadora de contenido Alana Flores. Supuestamente ambos rompieron por una discusión tras finalizar la participación de Uruguay en la Copa del Mundo, en la que charrúas quedaron eliminados por su derrota con España, en Guadalajara.

'Rayito' sigue en órbita

Una de las constantes en la actual era del americanismo es la situación de Brian Rodríguez. El 'Rayito' es pretendido en cada ventana de fichajes, con ostentosas ofertas de clubes de Estados Unidos y del Medio Oriente. Pero en esta ocasión se asoma una de los Países Bajos.

Ahora es el turno del Ajax. El histórico club neerlandés pretende los servicios del volante por izquierda, luego de la millonaria venta del belga Mika Godts al PSG.

El Ajax está por lanzar la primera oferta por el charrúa, situación que el representante del jugador y la directiva del América ya esperan para su análisis sobre la mesa. De acuerdo con los últimos acercamientos de clubes, el valor del 'Rayito' supera los 8mdd.

Se las cobra Guillermo Almada contra Santos

Guillermo Almada, entrenador del América, tiene abierta una denuncia contra Santos Laguna, según la bitácora de casos del TAS.

El estratega charrúa se hizo cargo de la dirección técnica de los laguneros de abril 2019 a noviembre del 2021.

En ese lapso, el entrenador acusa formalmente que la institución a cargo de Grupo Orlegi lo mantuvo en un esquema de doble contrato, situación que le ha generado problemas de comprobación fiscal.

Reportes periodísticos de fuentes especializadas en materia fiscal han revelado que Almada ya sufrió las consecuencias, al ver temporalmente congeladas sus cuentas bancarias, por parte de las autoridades mexicanas. De igual modo, el SAT ha reclamado un pago de alrededor 12 mdp por "evasión fiscal".