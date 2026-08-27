Roberto Durán: cómo 300 dólares y un nocaut, crearon al mejor boxeador de peso ligero de la historia

Para muchos especialistas del boxeo, Roberto Manos de Piedra Durán, es el mejor de la historia. Si bien esta aseveración puede ser osada, lo cierto es que es el mejor de los pesos ligeros, aquellos que suben al ring pesando 61 kilos con 200 gramos... y ahí no existe discusión.

Durán, hijo de un chicano y una panameña, era un chico delgado en formación, orillado por la pobreza y el hambre a buscar un sitio en la vida a base de golpes. Hace 55 años, en 1971, abrió el telón de un reinado que duraría casi una década, cuando venció al venezolano José Acosta y con ello, fue considerado por millones como el mejor de esta categoría para siempre.

Aunque ya sumaba 21 victorias, su pelea ante Acosta, un rival a todas luces más experimentado, fue totalmente meritoria.

"Muchos pensaban que al subir de peso siendo yo tan flaco, no iba a mantener la potencia de mis golpes, pero estaba seguro de lo que era como boxeador y como ser humano, sólo tenía que demostrarlo", dijo alguna vez Durán al recordar ese episodio.

De robar cocos a ser campeón del mundo

Y lo que regaló fue un inolvidable nocaut en el primer minuto con 55 segundos de la pelea, dejando tendido al venezolano. Su manager, Carlos Eleta, el hombre más rico de Panamá, dueño de una televisora, descubrió a Durán robando cocos en su finca.

No lo metió a la cárcel porque comprendió que tenía una fuerza taurina especial y le compró el contrato al entrenador Alfredo Vázquez por 300 dólares. Esa noche, en el Gimnasio Nuevo Panamá, que con los años sería rebautizado como Roberto Durán, el Manos de Piedra mostró que estaba listo para ser el rey.

"Desde aquella noche mostró su estilo agresivo: lanzó golpes sin parar, con guardia frontal, ataques a los costados del adversario y total dominio de las tres distancias - sobre todo en la corta - con una demoledora derecha", dijo Eleta.

Empezó ganando 25 dólares

Roberto Manos de Piedra había debutado a los 17 años cobrando 25 dólares por noquear a Carlos Mendoza en cuatro rounds. Pesaba por aquel entonces 53 kilos; subió pluma a los 57 kilos y escaló a los super plumas con 58 kilos.

Roberto Manos de Piedra Durán, el mejor peso ligero de la historia. Captura de pantalla

Cuando acabó con todos, tuvo que brincar a los ligeros con el subconsciente de que podría perder fuerza, lo que dejó a todos atónitos al verlo boxear. Eleta no lo pensó más y lo llevó a Monterrey en donde venció al mexicano Fermín Soto en tres episodios y después al Madison Square Garden de Nueva York, en la misma cartelera que encabezaba el campeón escocés Ken Buchanan, como una advertencia de que aquel chico panameño, iba sobre él, tal como sucedió en 1972.

El mejor ligero de todos los tiempos, comenzó su gran historia, hace 55 años.