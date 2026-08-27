‘El RePortero’ de Yosgart Gutiérrez llega a LaLiga; recuerda su retiro y etapa como 'talachero' 

Yosgart Gutiérrez cambió los papeles. El exfutbolista y titular del famoso podcast ‘El RePortero’ fue el entrevistado del segundo capítulo ‘Con los Tacos X Delante’ de LaLiga, espacio en el que reveló a sus favoritos de la temporada española.

En la charla, el exportero del Cruz Azul señaló al meta esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid) como su favorito, incluso por encima de Thibaut Courtois (Real Madrid). Soltó también que sus referentes mexicanos en España han sido Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco.

Admiración por Memo Ochoa

En entrevista con Excélsior, Yosgart Gutiérrez consideró que LaLiga fue una auténtica prueba de fuego para Guillermo Ochoa, por la serie de altibajos durante su estadía con el Málaga (2014-2016) y en el Granada (2016-2017).

“Me hubiera gustado jugar en un equipo como Villarreal, Valencia, la misma Coruña, hubiera sido fantástico tener carrera en España. Es casi imposible lo hecho por Memo Ochoa, es de reconocerse, de admirarse, el tipo se fue, la sufrió y la gozó también”.

Memo Ochoa registró en el Málaga 19 participaciones (11 en LaLiga y ocho en la Copa del Rey), además tuvo que lidiar con ser suplente del camerunés Kameni; recibió 19 goles en contra.

Con el Granada el mexicano estuvo en 39 partidos (38 de LaLiga y uno de Copa del Rey); recibió en contra 82 goles (80 en el máximo circuito español).

Yosgart apuntó que la exportación de guardametas mexicanos es más complicada que la del resto de posiciones.

“Es complicado para el arquero, si para los jugadores es complicado, imagina para los porteros es nulo. Pasa más por mercado, no por capacidad, porque son muchos los buenos, en su momento Chuy Corona, Alfredo Talavera, el mismo Tala Rangel, Malagón, tenemos porteros muy buenos, pero pasa por el mercado internacional”.

Sobre los mexicanos que actualmente militan en LaLiga, Yosgart extendió su optimismo de una buena temporada.

“LaLiga terminó su segunda fecha y Álvaro Fidalgo todavía no empieza a ver acción, lo de Obed Vargas que puede salir del Atlético de Madrid, lo que uno quiere es tener minutos, ser referente, ojalá lo pueda conseguir Obed, porque nos viene bien como futbol mexicano”.

Yosgart Gutiérrez en el podcast "Con los Tacos X Delante" de LaLiga Christian Mendoza/ Excélsior

Con los Tacos X Delante: Segundo Capítulo

La locura, talento y la adaptación a los nuevos tiempos son las características del guardameta profesional, así le reafirmó el exfutbolista Yosgart Gutiérrez como invitado del segundo capítulo del podcast “Con los Tacos X Delante” de LaLiga.

De igual manera compartió los recuerdos de su retiro y la incertidumbre que encaró.

“Cuando me retiro, busco el título de entrenador, me apasiona la portería, me pongo a estudiar, estaba viviendo en Aguascalientes e iba a Guadalajara. Salgo bien y con honores del ENDIT, ya tenía un puesto prometido en Necaxa para entrenar a jóvenes, así aguanté dos años.

“La paga era muy poca, es uno de los errores que tenemos en el futbol mexicano, no se le da la paga que corresponde al formador, pasan situaciones en mi vida y después de esos años salgo de Necaxa. Se acaba el deseo de ser entrenador de porteros”.

También tuvo su etapa como “talachero” antes de comenzar su proyecto de podcast “El RePortero”, impulsado por el consejo de César Villaluz.

“Me dieron las gracias en Necaxa, no sabía qué hacer, ‘eres viejo para el futbol, pero joven para la vida’. Seguí jugando futbol en las famosas talachas, en Estados Unidos y en México aprovechando que estaba en Aguascalientes. En una salida me fracturan el brazo, ya ni jugar podía y sin talacha. Época complicada, no sabía qué hacer, puse una escuelita de porteros”.

Sobre su etapa con el Cruz Azul, no evitó recalcar la competencia interna con referentes del marco.

“Cuando llego al Cruz Azul, el Conejo era el Conejo, una leyenda, delite verlo entrenar, compartir concentraciones, tipazo y rápido, le pegaba al travesaño con el pie. Chuy Corona, de los mejores arqueros, tipo sumamente seguro, siempre le admiré, tipo que tiraba un balazo y lo agarraba, de los mejores porteros que haya visto en mi vida… La competencia te hace grande, no puedes aflojar nada porque te come el mandado”.

En la charla con los conductores de “Con los Tacos X Delante”, Yosgart Gutiérrez mencionó a los entrenadores que marcaron por el trato de vestidor.

“Un tema importante el manejo de egos, pero esos vestidores me quedo con Rubén Omar Romano, el Profe Enrique Meza, Memo Vázquez, Benjamín Galindo y Poncho Sosa. Saben lo que uno siente de futbolista, la gestión de grupo lo pongo encima de lo que puedas saber tácticamente, que hagas sentir bien al jugador, importante a todos, no sólo a las estrellas”, dijo el exguardameta en el podcast de la Liga de España.