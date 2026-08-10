¿Se acaban los ‘patrones’ en el futbol mexicano? La razón por la que los dueños buscan fondos de inversión para sobrevivir

De los 18 equipos que conforman la Liga MX, solo sobreviven cuatro que, familiarmente, invierten su dinero para la sostenibilidad de sus clubes: Chivas de Guadalajara, Club Tijuana, Club Toluca y Club Juárez.

Este indicativo demuestra, cada vez más, que la vieja tradición que por muchos años sostuvo los pilares del futbol mexicano —con empresarios en solitario poniendo su capital— está cada vez más envuelta en dudas.

El ejemplo más grande es el América: tras ser el gigante del futbol mexicano, su futuro estaba en el aire y sus dueños debieron ceder el 49 por ciento a General Atlantic, un consorcio estadounidense, para poder resistir los gastos causados por el Mundial en su estadio, el Azteca.

Ya no resisten los dueños en solitario

Javier Balseca, uno de los exponentes del sports marketing más reconocidos, entiende que esa fórmula del dueño absoluto ya no encaja en el deporte:

Javier Balseca, experto en negocios y marketing deportivo. Carlos Barrón

"Lo cierto es que los fondos de inversión existen desde hace tiempo, solo que no eran tan visibles en el futbol mexicano. Una cosa es clara: ningún dueño puede aguantar tanto tiempo una nómina y un fondo de inversión permite a aquellos interesados que invierten recuperar más rápido su dinero, entonces es un ganar-ganar".

De ahí deriva que los mismos equipos ya no tengan el presupuesto amplio como antes para poder contratar a figuras de alto calibre. La Liga Mexicana, en comparación con la de Estados Unidos, tiene un déficit en figuras mundiales.

La MLS el modelo a copiar

Si bien es cierto que Sergi Roberto, Robert Lewandowski o Antoine Griezmann no costaron nada en sus traspasos, sus sueldos oscilan entre los seis millones de dólares anuales. En México, la última figura que llegó fue Keylor Navas, quien renegoció su contrato en 2.5 millones de dólares anuales.

"Es que el modelo más equitativo y exitoso que tiene que copiar la Liga MX es el de Estados Unidos. Acá en México cada equipo se rasca con sus uñas y es una diferencia disparada. Por ejemplo, Monterrey cobra 20 millones de dólares por televisión contra tres millones de dólares que obtiene Juárez; por supuesto que eso no hace más fuerte a la liga", explica Balseca.

Entonces, el panorama económico es claro: los ricos de la Liga MX pelearán liguilla, mientras los pobres ni siquiera tienen el sustento de que, al no haber descenso, su inversión esté garantizada.

"Es que las ganancias la Liga MX no las reparte, entonces los equipos tienen que buscar de dónde sacar dinero. Por ejemplo, la MLS arrancó hace una década un contrato con Adidas por 14 millones de dólares por utilizar su balón; ahora recibe 200 millones que se reparten entre todos".

Un equipo ganador se vuelve más dificil de costear

José Antonio García, quien fuera presidente del Atlante en el último título de este equipo en 2007, menciona algo similar: "Cuando un club sale campeón, el año siguiente es muy complejo, porque debes subir sueldos, ajustar presupuestos o vender jugadores, y es ahí donde radica que lo deportivo no vaya de la mano".

Jhojan Julio celebra su gol en la Leagues Cup 2026, mismo que sirvió para que Atlante derrotara a Vancouver Whitecaps. Mexsport

Javier Balseca pronostica que, conforme el gasto del club ascienda, será más difícil soportar la nómina y el pago a jugadores cotizados, como por ejemplo, Alexis Vega en Toluca.

"No habrá cartera familiar que lo resista y, después de los títulos, necesitará manos; así que lo mejor es un fondo de inversión, como ya lo planea hacer Jesús Martínez con el León o el Querétaro, porque eso significa que será solvente a nivel regional aunque no gane".

Así es el panorama económico de los clubes en la Liga MX

Equipos con fondos de Inversión.

América- Grupo Ollamani / General Atlantic

Necaxa- Tinloof Decisiones Deportivas / NX Football USA

/ NX Football USA Querétaro-Grupo Solaz /Socios e inversionistas Privados

Grupo Ollamani concretó la venta del 49 por ciento del Club América, el Estadio Banorte y terrenos aledaños al fondo General Atlantic. Redes Sociales

Equipos de grupos empresariales

Atlas- Grupo Prodi / José Miguel Bejos /Grupo empresarial

León- Grupo Pachuca / Jesús Martínez / Grupo empresarial

/ Jesús Martínez / Grupo empresarial Pachuca- Grupo Pachuca / Jesús Martínez / Grupo empresarial

Club Atlante - Emilio Escalante / Grupo empresarial.

Equipos que dependen de otro club deportivo

Atlético de San Luis- Atlético de Madrid

Equipos corporativos

Cruz Azul- Cooperativa La Cruz Azul / Representante: Víctor Velázquez

MonterreyFEMSA / Representante: José Antonio Fernández Carbajal

Puebla- Grupo Salinas / Representante: Ricardo Salinas Pliego

Santos Laguna- Grupo Orlegi / Representante: Alejandro Irarragorri

Tigres UANL- Sinergia Deportiva / CEMEX y UANL

Equipos con presupuestos familiares.

Guadalajara- Grupo Omnilife / Familia Vergara

FC Juárez- Bravos de Juárez / Alejandra de la Vega y Paul Foster

Tijuana- Grupo Caliente / Familia Hank

Toluca- Familia Díez Morodo / Valentín Díez Morodo

Equipo de Asociación civil

Pumas UNAM- Universidad Nacional Autónoma de México / Patronato del Club Universidad (Presidente: Raúl González)