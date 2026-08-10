¿Se acaban los ‘patrones’ en el futbol mexicano? La razón por la que los dueños buscan fondos de inversión para sobrevivir
El modelo de negocios de la Liga MX cada vez es más difícil de sostener para dueños únicos, por lo que tienen que buscar fondos de inversión e intentar mantenerse.
De los 18 equipos que conforman la Liga MX, solo sobreviven cuatro que, familiarmente, invierten su dinero para la sostenibilidad de sus clubes: Chivas de Guadalajara, Club Tijuana, Club Toluca y Club Juárez.
Este indicativo demuestra, cada vez más, que la vieja tradición que por muchos años sostuvo los pilares del futbol mexicano —con empresarios en solitario poniendo su capital— está cada vez más envuelta en dudas.
El ejemplo más grande es el América: tras ser el gigante del futbol mexicano, su futuro estaba en el aire y sus dueños debieron ceder el 49 por ciento a General Atlantic, un consorcio estadounidense, para poder resistir los gastos causados por el Mundial en su estadio, el Azteca.
Ya no resisten los dueños en solitario
Javier Balseca, uno de los exponentes del sports marketing más reconocidos, entiende que esa fórmula del dueño absoluto ya no encaja en el deporte:
"Lo cierto es que los fondos de inversión existen desde hace tiempo, solo que no eran tan visibles en el futbol mexicano. Una cosa es clara: ningún dueño puede aguantar tanto tiempo una nómina y un fondo de inversión permite a aquellos interesados que invierten recuperar más rápido su dinero, entonces es un ganar-ganar".
De ahí deriva que los mismos equipos ya no tengan el presupuesto amplio como antes para poder contratar a figuras de alto calibre. La Liga Mexicana, en comparación con la de Estados Unidos, tiene un déficit en figuras mundiales.
La MLS el modelo a copiar
Si bien es cierto que Sergi Roberto, Robert Lewandowski o Antoine Griezmann no costaron nada en sus traspasos, sus sueldos oscilan entre los seis millones de dólares anuales. En México, la última figura que llegó fue Keylor Navas, quien renegoció su contrato en 2.5 millones de dólares anuales.
"Es que el modelo más equitativo y exitoso que tiene que copiar la Liga MX es el de Estados Unidos. Acá en México cada equipo se rasca con sus uñas y es una diferencia disparada. Por ejemplo, Monterrey cobra 20 millones de dólares por televisión contra tres millones de dólares que obtiene Juárez; por supuesto que eso no hace más fuerte a la liga", explica Balseca.
Entonces, el panorama económico es claro: los ricos de la Liga MX pelearán liguilla, mientras los pobres ni siquiera tienen el sustento de que, al no haber descenso, su inversión esté garantizada.
"Es que las ganancias la Liga MX no las reparte, entonces los equipos tienen que buscar de dónde sacar dinero. Por ejemplo, la MLS arrancó hace una década un contrato con Adidas por 14 millones de dólares por utilizar su balón; ahora recibe 200 millones que se reparten entre todos".
Un equipo ganador se vuelve más dificil de costear
José Antonio García, quien fuera presidente del Atlante en el último título de este equipo en 2007, menciona algo similar: "Cuando un club sale campeón, el año siguiente es muy complejo, porque debes subir sueldos, ajustar presupuestos o vender jugadores, y es ahí donde radica que lo deportivo no vaya de la mano".
Javier Balseca pronostica que, conforme el gasto del club ascienda, será más difícil soportar la nómina y el pago a jugadores cotizados, como por ejemplo, Alexis Vega en Toluca.
"No habrá cartera familiar que lo resista y, después de los títulos, necesitará manos; así que lo mejor es un fondo de inversión, como ya lo planea hacer Jesús Martínez con el León o el Querétaro, porque eso significa que será solvente a nivel regional aunque no gane".
Así es el panorama económico de los clubes en la Liga MX
Equipos con fondos de Inversión.
- América-Grupo Ollamani /General Atlantic
- Necaxa-Tinloof Decisiones Deportivas / NX Football USA
- Querétaro-Grupo Solaz /Socios e inversionistas Privados
Equipos de grupos empresariales
- Atlas- Grupo Prodi / José Miguel Bejos /Grupo empresarial
- León- Grupo Pachuca / Jesús Martínez / Grupo empresarial
- Pachuca- Grupo Pachuca / Jesús Martínez / Grupo empresarial
- Club Atlante - Emilio Escalante / Grupo empresarial.
Equipos que dependen de otro club deportivo
- Atlético de San Luis- Atlético de Madrid
Equipos corporativos
- Cruz Azul- Cooperativa La Cruz Azul / Representante: Víctor Velázquez
- MonterreyFEMSA / Representante: José Antonio Fernández Carbajal
- Puebla- Grupo Salinas / Representante: Ricardo Salinas Pliego
- Santos Laguna- Grupo Orlegi / Representante: Alejandro Irarragorri
- Tigres UANL- Sinergia Deportiva / CEMEX y UANL
Equipos con presupuestos familiares.
- Guadalajara- Grupo Omnilife / Familia Vergara
- FC Juárez- Bravos de Juárez / Alejandra de la Vega y Paul Foster
- Tijuana- Grupo Caliente / Familia Hank
- Toluca- Familia Díez Morodo / Valentín Díez Morodo
Equipo de Asociación civil
Pumas UNAM- Universidad Nacional Autónoma de México / Patronato del Club Universidad (Presidente: Raúl González)