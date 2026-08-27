Miami Dolphins y Kansas City Chiefs cierran su pretemporada: ¿cuándo y dónde ver?

La pretemporada de la NFL está por llegar a su final y este viernes los Miami Dolphins y los Kansas City Chiefs disputarán su último partido antes de comenzar la temporada oficial.

Ambos equipos cerrarán su preparación con partidos como locales. Los Dolphins recibirán a los Atlanta Falcons en el Hard Rock Stadium, mientras que los Chiefs enfrentarán a los Seattle Seahawks en el Arrowhead Stadium.

Los encuentros tendrán opciones de transmisión para los aficionados en México a través de televisión de paga y NFL Game Pass, dependiendo del partido.

Atlanta Falcons vs. Miami Dolphins

Los Atlanta Falcons visitarán el Hard Rock Stadium para enfrentar a los Miami Dolphins en el tercer y último partido de pretemporada para ambos equipos.

Miami llega a este encuentro con dos derrotas en sus compromisos anteriores. El equipo perdió 20-7 frente a los Washington Commanders y posteriormente cayó 26-3 contra los New York Giants.

Atlanta, por su parte, tiene una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos. Los Falcons perdieron 27-7 ante los Denver Broncos y después consiguieron una victoria de 34-6 sobre los Indianapolis Colts.

El encuentro entre Falcons y Dolphins se disputará el viernes 28 de agosto a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

La transmisión estará disponible a través de NFL Game Pass, servicio que requiere una suscripción.

Miami Dolphins jugará en casa su primer encuentro de pretemporada. REUTERS

Seattle Seahawks vs. Kansas City Chiefs

El cierre de pretemporada de los Seattle Seahawks y los Kansas City Chiefs tendrá como escenario el Arrowhead Stadium.

Kansas City llega al último partido de preparación con dos derrotas. Los Chiefs perdieron 16-15 frente a los Tampa Bay Buccaneers y posteriormente fueron derrotados 20-12 por Los Angeles Rams.

Los Seahawks también llegan con marca de dos derrotas. El equipo perdió 19-16 contra los Tennessee Titans y posteriormente cayó 17-7 ante los Dallas Cowboys.

El partido entre Seattle y Kansas City se jugará este viernes 28 de agosto a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

La transmisión para México estará disponible a través de ESPN 2, Disney+ y NFL Game Pass.

El vigente campeón de la NFL cerrará su pretemporada ante Chiefs. Reuters

¿Dónde ver la semana 3 de pretemporada de la NFL?

Además de los partidos de Dolphins y Chiefs, el cierre de la pretemporada tendrá otros encuentros durante viernes y sábado.

Estos son los partidos, horarios y opciones de transmisión:

Washington Commanders vs. Baltimore Ravens | viernes 28 de agosto | 16:00 horas | NFL Network y NFL Game Pass

Atlanta Falcons vs. Miami Dolphins | viernes 28 de agosto | 17:00 horas | NFL Game Pass

Houston Texans vs. Los Angeles Rams | viernes 28 de agosto | 17:00 horas | FOX, FOX ONE y NFL Game Pass

New York Giants vs. New York Jets | viernes 28 de agosto | 17:30 horas | NFL Game Pass

Tampa Bay Buccaneers vs. Jacksonville Jaguars | viernes 28 de agosto | 17:30 horas | NFL Game Pass

Arizona Cardinals vs. Green Bay Packers | viernes 28 de agosto | 18:00 horas | Fox Sports y NFL Game Pass

Cincinnati Bengals vs. Philadelphia Eagles | viernes 28 de agosto | 18:00 horas | ESPN 3, Disney+ y NFL Game Pass

New Orleans Saints vs. Dallas Cowboys | viernes 28 de agosto | 18:00 horas | Canal 9, ViX Premium y NFL Game Pass

Seattle Seahawks vs. Kansas City Chiefs | viernes 28 de agosto | 18:00 horas | ESPN 2, Disney+ y NFL Game Pass

Minnesota Vikings vs. Denver Broncos | viernes 28 de agosto | 19:00 horas | Fox Sports 2, NFL Network y NFL Game Pass

Detroit Lions vs. Indianapolis Colts | sábado 29 de agosto | 11:00 horas | NFL Network y NFL Game Pass

Chicago Bears vs. Tennessee Titans | sábado 29 de agosto | 16:00 horas | NFL Network y NFL Game Pass

Con estos encuentros terminará la pretemporada para los equipos de la NFL, incluidos Miami y Kansas City, que tendrán su último compromiso antes del inicio de la temporada oficial.