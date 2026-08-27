Miami Dolphins y Kansas City Chiefs cierran su pretemporada: ¿cuándo y dónde ver?
Miami Dolphins y Kansas City Chiefs disputarán este viernes su último partido de pretemporada antes del inicio de la temporada 2026 de la NFL
La pretemporada de la NFL está por llegar a su final y este viernes los Miami Dolphins y los Kansas City Chiefs disputarán su último partido antes de comenzar la temporada oficial.
Ambos equipos cerrarán su preparación con partidos como locales. Los Dolphins recibirán a los Atlanta Falcons en el Hard Rock Stadium, mientras que los Chiefs enfrentarán a los Seattle Seahawks en el Arrowhead Stadium.
Los encuentros tendrán opciones de transmisión para los aficionados en México a través de televisión de paga y NFL Game Pass, dependiendo del partido.
Atlanta Falcons vs. Miami Dolphins
Los Atlanta Falcons visitarán el Hard Rock Stadium para enfrentar a los Miami Dolphins en el tercer y último partido de pretemporada para ambos equipos.
Miami llega a este encuentro con dos derrotas en sus compromisos anteriores. El equipo perdió 20-7 frente a los Washington Commanders y posteriormente cayó 26-3 contra los New York Giants.
Atlanta, por su parte, tiene una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos. Los Falcons perdieron 27-7 ante los Denver Broncos y después consiguieron una victoria de 34-6 sobre los Indianapolis Colts.
El encuentro entre Falcons y Dolphins se disputará el viernes 28 de agosto a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.
La transmisión estará disponible a través de NFL Game Pass, servicio que requiere una suscripción.
Seattle Seahawks vs. Kansas City Chiefs
El cierre de pretemporada de los Seattle Seahawks y los Kansas City Chiefs tendrá como escenario el Arrowhead Stadium.
Kansas City llega al último partido de preparación con dos derrotas. Los Chiefs perdieron 16-15 frente a los Tampa Bay Buccaneers y posteriormente fueron derrotados 20-12 por Los Angeles Rams.
Los Seahawks también llegan con marca de dos derrotas. El equipo perdió 19-16 contra los Tennessee Titans y posteriormente cayó 17-7 ante los Dallas Cowboys.
El partido entre Seattle y Kansas City se jugará este viernes 28 de agosto a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.
La transmisión para México estará disponible a través de ESPN 2, Disney+ y NFL Game Pass.
¿Dónde ver la semana 3 de pretemporada de la NFL?
Además de los partidos de Dolphins y Chiefs, el cierre de la pretemporada tendrá otros encuentros durante viernes y sábado.
Estos son los partidos, horarios y opciones de transmisión:
Washington Commanders vs. Baltimore Ravens | viernes 28 de agosto | 16:00 horas | NFL Network y NFL Game Pass
Atlanta Falcons vs. Miami Dolphins | viernes 28 de agosto | 17:00 horas | NFL Game Pass
Houston Texans vs. Los Angeles Rams | viernes 28 de agosto | 17:00 horas | FOX, FOX ONE y NFL Game Pass
New York Giants vs. New York Jets | viernes 28 de agosto | 17:30 horas | NFL Game Pass
Tampa Bay Buccaneers vs. Jacksonville Jaguars | viernes 28 de agosto | 17:30 horas | NFL Game Pass
Arizona Cardinals vs. Green Bay Packers | viernes 28 de agosto | 18:00 horas | Fox Sports y NFL Game Pass
Cincinnati Bengals vs. Philadelphia Eagles | viernes 28 de agosto | 18:00 horas | ESPN 3, Disney+ y NFL Game Pass
New Orleans Saints vs. Dallas Cowboys | viernes 28 de agosto | 18:00 horas | Canal 9, ViX Premium y NFL Game Pass
Seattle Seahawks vs. Kansas City Chiefs | viernes 28 de agosto | 18:00 horas | ESPN 2, Disney+ y NFL Game Pass
Minnesota Vikings vs. Denver Broncos | viernes 28 de agosto | 19:00 horas | Fox Sports 2, NFL Network y NFL Game Pass
Detroit Lions vs. Indianapolis Colts | sábado 29 de agosto | 11:00 horas | NFL Network y NFL Game Pass
Chicago Bears vs. Tennessee Titans | sábado 29 de agosto | 16:00 horas | NFL Network y NFL Game Pass
Con estos encuentros terminará la pretemporada para los equipos de la NFL, incluidos Miami y Kansas City, que tendrán su último compromiso antes del inicio de la temporada oficial.