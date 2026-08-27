“Almada es de los mejores técnicos”: ‘Ruso’ Brailovsky sale en defensa del América

Daniel Brailovsky está encantado con el rumbo que tomó el América tras la salida de André Jardine. La leyenda azulcrema llenó de elogios al proyecto del director técnico Guillermo Almada.

“Primero hay que entender que Almada es de los mejores técnicos del futbol, se cuestionó el cambio de un entrenador que se fue, pero que ganó tres títulos consecutivos, no es nada fácil, es un tipo con otra idea, otro criterio, lo ha hecho espectacular, lo vimos en sus equipos con Pachuca y en Ecuador (Barcelona de Guayaquil)”, destacó el exjugador argentino.

El ‘Ruso’ Brailovsky también defendió la actualidad institucional de las Águilas del América y sus fichajes.

“Siempre el América busca lo mejor, una vez un tonto salió a decir que el América no tenía dinero, que el América era austero, pero se equivocaron”.

Aplaude el impulso a los jóvenes

Sobre el impulso a los jóvenes y el apoyo de Almada para llevar talentos al primer equipo, Brailovsky aplaudió los frutos como Alejandro Cárdenas.

“Dejamos de ver a muchos jugadores en fuerzas básicas, no sé qué pasó, habían muchos preparados por Alfredo Tena, hoy me gusta más éste (proyecto), en mi época jugaban ocho de fuerzas básicas, pero eran mejores, buenos, hasta entre ellos había una lucha”.

Por último, quien fuera entrenador de las Águilas del América reconoció la capacidad de Henry Martín para superar sus malas rachas físicas y de gol.

“Henry es un tipo que siempre está luchando, se esfuerza, tuvo que comer banca, le trajeron extranjeros, hoy se recuperó y es indiscutido en la delantera, le trajeron también para hacerlos crecer a jóvenes como Cárdenas, también competir con la contratación de Miguel Borja”, concluyó el ‘Ruso’ Brailovsky.

Al momento, el América está instalado en las semifinales de la Leagues Cup 2026 y marcha líder del Apertura 2026 de la Liga MX, con 13 puntos de 15 posibles y todavía invicto.