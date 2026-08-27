Jesús Martínez Murguía, 15 años y 700 partidos después al frente de la Fiera

Tenía 25 años de edad cuando tomó el cargo como Presidente del Club León, equipo que en ese momento se encontraba en la Liga de Ascenso.

Quince años después, Jesús Martínez Murguía ha alcanzado 700 partidos al frente de la institución, un ascenso a la Primera División, un bicampeonato y muchos más momentos inolvidables, incluida la inminente venta del equipo.

Este jueves, el Presidente de la Fiera compartió en su cuenta personal de Instagram una imagen donde destaca la cifra de 700 juegos como directivo del equipo, acompañada de nueve momentos distintos que ha vivido al lado de los esmeraldas.

Una vida en verde”, se lee en el copy de la imagen.

Jesús regresó al equipo a la Primera División en el 2012, dejando en el camino a los Correcaminos y una década en la Liga de Ascenso o Primera División A, como se le llamaba en ese momento.

En 2013 cimbró el mercado de fichajes con la contratación de Rafael Márquez y su regreso al futbol mexicano. De la mano del ex central del Barcelona y del técnico Gustavo Matosas, logró un bicampeonato de liga, hazaña que hasta ese momento sólo los Pumas de la UNAM habían conseguido en 2024.

Volvió a ser Campeón de Liga en el Torneo Guardianes 2020 y posteriormente llegaron los trofeos internacionales. Su equipo ganó la Leagues Cup 2021 y la Concacaf Champions League del 2023.

¿Qué debe ocurrir 700 partidos después?

Las cifras parece que avalan su gestión al frente del equipo. Sin embargo, desde el escritorio de la Federación Mexicana de Futbol instaron al equipo, que pertenece a Grupo Pachuca, que debe ser vendido.

El festejo por los 700 partidos llega en medio del proceso de reestructuración más trascendental en la historia moderna del club. Para dar cumplimiento a las normativas de la Asamblea de Dueños de la Liga MX destinadas a erradicar la multipropiedad en el fútbol mexicano, Grupo Pachuca debe ceder el control mayoritario del Club León.

Grupo Pachuca ha puesto a la venta el paquete accionario mayoritario del equipo a inversionistas externos. Al concretarse la transacción con el nuevo grupo inversor, Grupo Pachuca y la familia Martínez mantendrán únicamente un porcentaje minoritario (no mayor al 19.9 por ciento). Sin poder de decisión en la junta.

El proceso de venta incluye la franquicia, la plantilla, el estadio Nou Camp y las instalaciones de La Esmeralda, colocándolo como uno de los activos más atractivos.