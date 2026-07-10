Trevor Bauer busca revancha ante Querétaro; va este sábado por Imagen TV

A veces los peloteros aseguran que no guardan rencores ni piensan demasiado en el pasado. Trevor Bauer parece ser la excepción. Este sábado tendrá enfrente al rival que marcó el peor momento de su primera etapa en la Liga Mexicana de Beisbol y, aunque evita hablar de revancha en esos términos, sabe perfectamente quién estará del otro lado.

El derecho de los Diablos Rojos del México abrirá por segunda ocasión en la temporada cuando enfrente a Conspiradores de Querétaro, el mismo equipo que el 26 de julio de 2024 le fabricó siete carreras en menos de tres entradas de trabajo, una actuación que terminó por costarle el campeonato de efectividad y, con ello, la posibilidad de conquistar la Triple Corona de pitcheo.

Será además una oportunidad para dejar atrás el amargo debut de esta campaña, luego de cargar con la derrota ante los Piratas de Campeche, la primera que sufre en temporada regular desde su regreso al circuito mexicano.

Pese al resultado, Bauer aseguró sentirse satisfecho con las sensaciones que le dejó su primera apertura.

Obviamente hubiera querido ganar mi primera apertura, pero fue muy divertido volver. Fue increíble regresar frente a los aficionados de los Diablos. La energía en el estadio, la música y el ambiente fueron espectaculares", comentó.

El ex ganador del Premio Cy Young explicó que físicamente se encuentra en perfectas condiciones y considera que los errores que cometió fueron consecuencia de la inactividad.

"Me sentí saludable. La velocidad estuvo ahí, los movimientos de los pitcheos también. Simplemente tuve demasiados errores grandes. Probablemente fue por la altitud y un poco de óxido después de tanto tiempo sin lanzar", explicó.

Más armas para buscar la revancha

Aunque reconoce que todavía está afinando detalles, Bauer adelantó que para esta temporada presentará un repertorio todavía más amplio.

Además de su recta, cutter, sweeper y curva, explicó que modificó el agarre de su splitter para hacerlo más efectivo en la altitud de la Ciudad de México y reveló que también incorporó lanzamientos desde un ángulo de sidearm para romper el ritmo de los bateadores.

"Tengo muchos trucos para romper el timing de los bateadores. Lo importante será lanzar strikes, trabajar adelante en la cuenta y ejecutar mis pitcheos con dos strikes para terminar los turnos. La última vez no hice un buen trabajo en eso", señaló.

Sobre Conspiradores de Querétaro, Bauer admitió que todavía estudia a un equipo que ha cambiado respecto al que enfrentó hace casi dos años, aunque tiene claro cuál será la clave para tener éxito.

"No los he visto jugar este año, así que tendré que aprender rápido. Voy a ver el juego del viernes, revisar reportes y conocer su alineación. Sabemos que batean, eso es un hecho. Será un buen enfrentamiento. Si trabajo adelante en la cuenta y ejecuto mis pitcheos, voy a estar bien", afirmó.

El estadounidense también habló de las novedades que encontró en la Liga Mexicana de Beisbol, particularmente el sistema automatizado de zona de strike con retos, una herramienta que considera marcará diferencias durante la temporada.

"Es algo a lo que todos tendremos que adaptarnos. El beisbol parece ir en esa dirección. Estés de acuerdo o no, eso viene, así que estoy emocionado por aprender a utilizarlo", indicó.

Finalmente, Bauer aprovechó para enviar un mensaje a la afición escarlata, a la que agradeció el respaldo recibido desde su regreso.

Aficionados de los Diablos, los amo. Gracias por todo el apoyo para mí y para el equipo. Nos encanta verlos en casa y también como visitantes. Estamos haciendo todo lo posible para traer un tercer campeonato consecutivo a la Ciudad de México. Queremos ganarlo junto a ustedes", concluyó.

El duelo entre los Diablos Rojos del México y Conspiradores de Querétaro podrá seguirse este sábado a partir de las 16:00 horas por las pantallas de Imagen Televisión.