Trevor Bauer debuta este sábado con Diablos, en vivo por Imagen Televisión

Trevor Bauer volverá a subirse a la loma con los Diablos Rojos del México este sábado, cuando abra el primero de la doble cartelera frente a los Piratas de Campeche, duelo que podrá seguirse en vivo por Imagen Televisión a partir de la 1:00 de la tarde.

El ganador del Premio Cy Young hará su debut en la temporada 2026 con la organización escarlata, luego de concretar su regreso para reforzar al equipo en la segunda mitad de la campaña y acompañarlo en la búsqueda de un histórico tricampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol.

Durante su presentación oficial en el Estadio Alfredo Harp Helú, Bauer explicó que la posibilidad de formar parte de un equipo con opciones de conquistar tres campeonatos consecutivos fue el principal motivo para volver a la Ciudad de México.

"No es muy frecuente que un equipo tenga la oportunidad de ganar tres campeonatos consecutivos. Tener la oportunidad de hacer historia con la organización de Diablos fue algo muy atractivo para regresar", aseguró el lanzador estadounidense.

Bauer reveló que, aunque al inicio de este año su prioridad era jugar nuevamente en Estados Unidos, nunca dejó de mantener comunicación con la directiva escarlata, encabezada por Miguel Ojeda y Santiago Harp.

"Siempre estuvimos en contacto. Quería jugar en Estados Unidos este año y por eso elegí Long Island, pero la posibilidad de venir aquí y buscar el tricampeonato terminó por convencerme", comentó.

El derecho también aseguró que llega con una mejor preparación que durante su primera etapa con los Diablos, después de su experiencia en Japón y de seguir ampliando su repertorio como pitcher.

"Soy un mejor pitcher que hace dos años. Tengo nuevos lanzamientos, una mejor comprensión del juego y ahora sé qué esperar. Me siento mucho más preparado para lanzar aquí", afirmó.

Además, Bauer dejó una declaración que seguramente será bien recibida por la afición mexicana al comparar las distintas ligas en las que ha jugado alrededor del mundo.

"Lo que más sobresale es la energía del estadio. Me divierto más jugando beisbol en México que en cualquier otra parte del mundo", señaló.

Incluso, cuando fue cuestionado sobre qué era lo que más había extrañado del país durante su ausencia, respondió entre risas: "Los tacos", antes de destacar también el ambiente que se vive en los estadios, la cultura y el cariño que recibe de los aficionados.

El debut del exligamayorista abrirá la doble cartelera entre los Diablos y los Piratas de Campeche, luego de la reprogramación de la serie por el pronóstico de tormentas eléctricas en la Ciudad de México. El encuentro podrá disfrutarse en vivo por Imagen Televisión, que continúa llevando cada fin de semana las emociones de la Liga Mexicana de Beisbol a todo el país.

Diablos adelantó su doble cartelera por posible tormenta eléctrica

Los Diablos Rojos del México modificaron los horarios de su serie frente a los Piratas de Campeche y mantuvieron la reprogramación de la doble cartelera de este sábado, debido al pronóstico de tormentas eléctricas para la Ciudad de México.

Originalmente, el primer encuentro estaba programado para las 16:00 horas del sábado y el segundo para el domingo a las 12:00 horas. Sin embargo, ambos partidos se disputarán este sábado, con el primero iniciando a la 1:00 de la tarde y el segundo al término de los protocolos habituales entre ambos encuentros.

Durante varias horas del viernes trascendió la posibilidad de que el partido de octavos de final entre México e Inglaterra modificara su horario debido al pronóstico de tormentas eléctricas. Aunque finalmente el encuentro mundialista conservó su horario original, la organización escarlata decidió mantener el ajuste como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para la capital del país.