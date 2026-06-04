Diablos Rojos y Rolling Stones: una alianza que parecía escrita desde hace décadas

Los Diablos Rojos del México y los Rolling Stones finalmente encontraron un punto de encuentro. Una alianza que, por historia, identidad y simbolismo, parecía inevitable desde hace décadas.

Por un lado aparece la franquicia más ganadora del beisbol mexicano. Por el otro, una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, construida alrededor de una imagen irreverente, desafiante y, para muchos, con un aura casi diabólica.

El encuentro se materializará este fin de semana durante la serie entre los Diablos Rojos del México y los Olmecas de Tabasco, en una colaboración que combina mercadotecnia, cultura popular y una fuerte carga simbólica. Porque si existe una agrupación capaz de compartir escenario con los Diablos, probablemente sean los Rolling Stones.

Después de todo, pocos grupos pueden presumir canciones como “Sympathy for the Devil” y una reputación construida alrededor de la provocación. Del mismo modo, pocos equipos deportivos han convertido la figura del diablo en una marca tan poderosa y reconocible como la organización escarlata.

La colaboración contempla un jersey especial, cinco modelos de gorras y diversos artículos coleccionables que rápidamente despertaron el interés tanto de aficionados al beisbol como de seguidores de la banda británica. Más allá de comercializar productos, la apuesta consistió en unir dos comunidades acostumbradas a vivir sus pasiones con intensidad.

La venta arrancará este viernes a las 17:00 horas tanto en la tienda física como en la plataforma digital del club.

Y como toda historia relacionada con diablos necesitaba un elemento provocador, apareció una edición especial limitada a 666 ejemplares, número que se convirtió en parte fundamental de la campaña promocional.

Se trata de un vinilo de colección cuya portada fue intervenida con elementos relacionados con la organización escarlata y creada por el artista mexicano Juan Manuel Nares, una pieza diseñada para atraer tanto a coleccionistas musicales como a seguidores del equipo capitalino.

Los Diablos Rojos y los Rolling Stones entendieron que las mejores colaboraciones son aquellas capaces de contar una historia antes de vender un producto. En una época donde las organizaciones deportivas compiten también por atención y relevancia cultural, la novena escarlata encontró una manera distinta de conectar con nuevas audiencias.

La alianza con una de las bandas más influyentes de la historia representa además una ventana hacia personas que quizá nunca habían seguido un partido de la Liga Mexicana de Beisbol, pero que sí se identifican con el legado musical de los Stones.

La imagen final resulta poderosa: el característico rojo de los Diablos Rojos del México conviviendo con la icónica lengua creada para los Rolling Stones. Dos símbolos reconocibles a simple vista y capaces de despertar emociones inmediatas entre millones de seguidores alrededor del mundo.

Porque las historias memorables suelen tener un poco de picardía, algo de rebeldía y, de vez en cuando, un toque del diablo.