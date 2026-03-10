Mikey Varas se rinde ante Antonio Mohamed previo al San Diego FC vs Toluca: “Lo ha ganado todo”

Previo al duelo de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre San Diego FC y Toluca, el técnico del conjunto estadounidense, Mikey Varas, reconoció la trayectoria y experiencia de Antonio Mohamed, a quien calificó como uno de los entrenadores más ganadores del futbol mexicano.

El estratega del club de la Major League Soccer aseguró que afrontará el compromiso con respeto y humildad, consciente del historial del entrenador argentino.

No puedo decir nada del duelo que vamos a tener porque el profe Mohamed lo ha ganado todo y yo empiezo una carrera que ojalá sea larga”, señaló Varas en conferencia de prensa.

El técnico estadounidense destacó que apenas está dando sus primeros pasos en los banquillos, por lo que considera el enfrentamiento como una oportunidad importante para su crecimiento profesional.

Lo tomamos con una actitud muy humilde, como siempre, y solamente nos enfocamos en la preparación que podemos tener para enfrentar a un rival muy grande y a un buen técnico”, añadió.

San Diego FC busca dar otro golpe en la Concachampions

El conjunto de California llega motivado luego de eliminar a los Pumas de la UNAM en la ronda previa del torneo regional.

Sin embargo, Varas sabe que enfrentar al actual bicampeón del futbol mexicano representa un reto mayor, por lo que su equipo intentará competir y ser protagonista durante el partido.

Este partido obviamente será muy difícil, es ante un muy buen rival y en un torneo internacional. Nosotros vamos a ir por el juego, tratar de ser protagonistas y ver dónde estamos parados cuando el partido haya terminado”, explicó.

Otro de los temas que dejó abiertos el estratega del San Diego FC es la elección del portero titular para el partido ante los Diablos.

Aunque el mexicano Pablo Sisniega ha tenido participación reciente, el entrenador aseguró que existe competencia interna en la posición con Duran Ferree y CJ Dos Santos.