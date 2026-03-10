¿A qué hora corre Isaac del Toro? Dónde ver la etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro ha vuelto a sacudir el mundo del ciclismo al convertirse en el líder de la clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026. El joven bajacaliforniano del UAE Team Emirates llegará al tercer día de competencias portando la prestigiosa maglia azzurra, luego de una actuación magistral en la segunda etapa, en la que terminó en la segunda posición tras un cierre de infarto en San Gimignano.

Con apenas 22 años, el mejor ciclista mexicano de la actualidad logró arrebatarle el primer puesto al italiano Filippo Ganna, consolidando su estatus como una realidad del pelotón internacional y el gran referente del deporte mexicano en Europa.

La tercera etapa de este miércoles 11 de marzo presenta un reto de resistencia pura. El pelotón recorrerá 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de' Marsi, siendo la jornada más larga de esta edición.

El trayecto se caracteriza por ser de media montaña, con un perfil rompepiernas que incluye ascensos clave como Todi, Marmore y Petrella Salto. Para Del Toro, la misión será proteger su ventaja de apenas tres segundos sobre el italiano Giulio Pellizzari y 13 segundos sobre el estadunidense Magnus Sheffield, en un terreno donde se esperan ataques constantes de los especialistas en fugas y clásicas.

Este liderato llega en un momento inmejorable para el Torito, quien hace apenas unos días subió al podio en la Strade Bianche (tercer lugar) y viene de ganar el UAE Tour en febrero. La estrategia del equipo emiratí será fundamental para controlar las escapadas y permitir que el mexicano llegue bien posicionado al exigente tramo final en Magliano de' Marsi, donde las pendientes de los últimos kilómetros podrían volver a seleccionar al grupo de favoritos.

Las estadísticas respaldan la efervescencia que rodea al mexicano, quien actualmente lidera también la clasificación de los jóvenes. Con una bonificación estratégica obtenida en la jornada previa, Isaac del Toro mantiene una estrecha ventaja sobre figuras de la talla de Primoz Roglic y Richard Carapaz, su rival en el pasado Giro de Italia.

Guía de transmisión: Etapa 3 (Cortona - Magliano de' Marsi)

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026.

Horario de inicio de la carrera (México): 03:00 AM (Tiempo del Centro).

Horario de inicio de transmisión: 6:00 AM (Tiempo del Centro).

Final estimado: 08:45 AM (Tiempo del Centro).