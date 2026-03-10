Yassine Bono lanza guiño al América: "Siempre fue un equipo que me gustó"

Yassine Bono, portero de Marruecos y Al Hilal, aseguró que de jugar en la Liga MX le gustaría hacerlo en el América, equipo del que veía partidos y sus playeras en las calles del país africano; en su palmarés presume el título de LaLiga con Atlético de Madrid y la corona conseguida con Sevilla en la Europa League.

Siendo elegido como el tercer mejor portero del mundo en 2023, quien brilló bajo los tres postes de Sevilla y contó con la oportunidad de dar el salto a uno de los mejores equipos de Europa, rememoró su infancia en Marruecos, donde podía salir a las calles y ver las playeras del América durante inicios del siglo.

Fue en el podcast de Nahuel Guzmán donde el portero de la Selección de Marruecos aseguró que de jugar en la Liga MX, estaría prefiriendo vestir la playera del 16 veces campeón del futbol mexicano:

“Muchas veces, cuando veía un par de partidos, el Club América siempre fue un equipo que me gustó. Me gustaba la camiseta (…) de chico, cuando vendían las camisetas en Marruecos, la del América estaba, me acuerdo. Es el club que en lo internacional está”.

Reconociendo la trayectoria de los demás equipos relevantes en Liga MX, resaltó que conoce de Chivas y Tigres, donde milita Nahuel Guzmán:

“Ahora hay otros equipos por supuesto, como Tigres, Chivas, pero Tigres creció mucho”.

Con contrato hasta junio de 2028, Yassine Bono cuenta con 34 años y un jugoso contrato en el Al Hilal de Arabia Saudita, alejándolo de los reflectores azulcremas y apagando la ilusión de aquellos que comenzaron a pedir el fichaje del portero nacido en Canadá, mismo que estará disputando el Mundial 2026, frente a Brasil, Escocia y Haití, duelos correspondientes al Grupo C a disputarse en Estados Unidos.

Usuarios indicaron que, en su cuenta oficial de Instagram, Yassine Bono es seguidor del América.

