La lucha libre a pesar de un Tempo; murió cuando iba rumbo a una función en la CDMX

Tempo, reconocido dentro del circuito de la lucha libre independiente mexicana, murió la tarde de este viernes tras sufrir un accidente vial en calles de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, cuando se dirigía a cumplir con un compromiso profesional.

De acuerdo con los primeros reportes, el gladiador, de aproximadamente 35 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta frente a la estación Preparatoria 1 del Metrobús, en la colonia Barrio Los Reyes, cuando fue impactado por un camión de carga.

La fuerza del golpe provocó que el luchador saliera proyectado hacia el carril de baja velocidad, donde terminó por impactarse contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba en la zona. El doble impacto le provocó lesiones de gravedad.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindarle atención médica, sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el deportista ya no presentaba signos vitales.

La noticia generó consternación dentro del ambiente de la lucha libre mexicana, debido a que Tempo se encontraba a pocas horas de subir al cuadrilátero. El luchador tenía programada una participación estelar en una función organizada por Universal Lucha Company, pactada para las 20:30 horas en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en la zona de Coapa.

Horas antes del accidente, el propio gladiador había permanecido activo en sus redes sociales, donde compartió información relacionada con el evento y expresó su entusiasmo por volver a encontrarse con los aficionados.

La muerte de Tempo provocó mensajes de despedida por parte de aficionados, compañeros y promotores, quienes lamentaron la pérdida de uno de los exponentes del circuito independiente. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente.