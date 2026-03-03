Al Nassr desmiente 'fuga' de Cristiano Ronaldo: Entrenó y sigue recuperándose en Arabia Saudita

El entorno del futbol internacional se sacudió en las últimas horas debido a fuertes rumores que colocaron a Cristiano Ronaldo fuera de Arabia Saudita. Diversas versiones en redes sociales sugirieron que el astro portugués abandonó el país debido a la creciente inestabilidad y tensión bélica en la región; sin embargo, el Al Nassr dio un golpe de autoridad para desmentir estas especulaciones y aclarar qué pasa realmente con su capitán.

Cristiano Ronaldo realizando ejercicios en el gimnasio. Foto de X: @AlNassrFC

La confusión aumentó cuando radares de vuelo detectaron el jet privado del futbolista fuera del territorio saudí. Esto alimentó la teoría de una "huida" de emergencia ante los recientes reportes de ataques cerca de zonas civiles en Riad. No obstante, el club dueño de su carta publicó imágenes recientes de Cristiano Ronaldo en las instalaciones de entrenamiento, dejando claro que el jugador permaneció en la ciudad y mantiene su compromiso total con la institución, más allá de los problemas logísticos que pueda tener su aeronave personal.

CRISTIANO RONALDO SE QUEDA EN RIAD PESE A LA TENSIÓN

La directiva del conjunto amarillo no emitió un comunicado de prensa tradicional, sino que utilizó sus canales oficiales para mostrar a Cristiano Ronaldo trabajando en el club. Con esto, silenciaron las notas sin verificación que aseguraron una salida definitiva del luso. La realidad es que el delantero vive en una zona de alta seguridad y, hasta el momento, ni él ni su familia tomaron la decisión de marcharse, pese al clima de incertidumbre que rodea la capital saudí.

Cristiano Ronaldo sosteniendo una barra. Foto de X: @AlNassrFC

Incluso, el equipo preparó los detalles para el siguiente compromiso ante el Neom SC. Aunque la posibilidad de un aplazamiento por seguridad sigue latente, la presencia del portugués en el complejo deportivo confirmó que las noticias sobre su supuesta fuga resultaron ser falsas. El compromiso de CR7 con el proyecto del Al Nassr sigue firme, buscando alcanzar la histórica cifra de los mil goles en su carrera profesional.

EL VERDADERO FRENO: LA LESIÓN DE CRISTIANO RONALDO QUE PREOCUPA A MÉXICO

Más allá de los temas políticos o de seguridad, lo que realmente mantiene a Cristiano Ronaldo bajo la lupa es la lesión en los isquiotibiales que arrastra desde el duelo contra Al Fayha. Como se informó anteriormente, este problema muscular no solo le impidió entrenar al parejo de sus compañeros este 3 de marzo, sino que puso en duda su participación en el partido amistoso contra la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

Cristiano Ronaldo con los brazos cruzados. Foto de X: @AlNassrFC

El programa de rehabilitación del portugués es intenso y lo evaluaron día a día. Los médicos del club recomendaron no acelerar el proceso, ya que una recaída en esta zona de la pierna (cerca de la rodilla) representaría un riesgo mayor de cara al cierre de temporada y su preparación para el Mundial 2026. Así, mientras el mundo especulaba con su salida de Arabia Saudita por temor, la realidad es que el astro luso luchó contra el tiempo y su propio cuerpo para sanar esa lesión que tanto preocupa a los aficionados mexicanos que esperan verlo en el Coloso de Santa Úrsula.