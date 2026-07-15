Lo sabía desde 2025: La profecía de Guardiola sobre Rodri en el Mundial que estremece a muchos

El mundo del futbol asiste hoy a la consagración definitiva de Rodri Hernández en la Copa del Mundo 2026, un éxito que para muchos es una sorpresa, pero que para Pep Guardiola fue una certeza absoluta. El 3 de octubre de 2025, mientras el centrocampista madrileño superaba una severa lesión de ligamento cruzado anterior con el Manchester City, su entrenador lanzó un vaticinio que hoy resuena con fuerza tras el pase de la Selección de España a la final del Mundial 2026.

En aquel momento, Guardiola pidió calma ante las exigencias de la Premier League y aseguró que el pico más alto de rendimiento del mediocampista llegaría en el verano de 2026, garantizando que el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá sería el escenario donde recuperaría el nivel que lo llevó a ser el Balón de Oro de 2024, antes de sufrir la escalofriante lesión.

Rodri ha sido y es un jugador increíble. Pero yo le dije a él: ¿Sabes dónde veremos al mejor Rodri? En la Copa del Mundo con España. En la Copa del Mundo veremos al mejor Rodri la próxima temporada, al mejor. Ahora manéjalo paso a paso, porque el cuerpo cambia, el ritmo cambia y lo único que necesitas es tiempo", sentenció Guardiola durante la conferencia de prensa hace más de nueve meses.

La premonición de Pep se cumplió al pie de la letra. Convertido en el líder indiscutible del equipo de Luis de la Fuente, Rodri Hernández tomó las riendas con una madurez y un despliegue físico portentosos, siendo el motor que anuló por completo a Francia en las semifinales en el Estadio Dallas.

Rodri Hernández estuvo fuera de os campos cerca de un año, luego de sufrir la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Reuters

¿Cuáles son las estadísticas de Rodri Hernández en el Mundial 2026?

Luego de dejar atrás los fantasmas de su grave lesión de rodilla, la prensa internacional y los analistas señalan unánimemente al jugador como el mejor mediocampista del torneo. Su impacto se refleja en los siguientes datos duros:

Efectividad en el pase : Registra un impresionante 93.5% de acierto en pases a lo largo del torneo, siendo el jugador con más pases completados en campo rival.

: Registra un impresionante en pases a lo largo del torneo, siendo el jugador con más pases completados en campo rival. Recuperaciones de balón : Promedia 7.8 recuperaciones por partido , liderando el aspecto defensivo del mediocampo de la selección española.

: Promedia , liderando el aspecto defensivo del mediocampo de la selección española. Kilómetros recorridos: Ha cubierto una media de 11.4 kilómetros por juego, demostrando una recuperación física absoluta tras su rotura de ligamento.

¿Rodri Hernández fichará por el Real Madrid?

El espectacular desempeño de Rodri en la Copa del Mundo ha vuelto a encender las alertas en las oficinas de Valdebebas, reactivando el interés del Real Madrid por hacerse con sus servicios para la próxima temporada de LaLiga.

Al entrar a su último año de contrato con el Manchester City de la Premier League, las facilidades para negociar su salida se hacen más sencillas. Además, su nivel superlativo con la Selección de España ha despejado cualquier tipo de duda sobre su condición física actual tras la operación quirúrgica, colocándolo como el objetivo prioritario del club blanco en el mercado de fichajes.