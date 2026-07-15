Ibrahimovic avisa a Inglaterra: "Enfrentará a la zurda de Dios"

El último invitado a la Final de la Copa del Mundo 2026 se define hoy. Inglaterra se mide ante Argentina en un partido donde se juega más que la victoria, se compite por el orgullo de una histórica rivalidad.

Los Tres Leones llegan como uno de los grandes favoritos del torneo, con un equipo joven, dinámico y lleno de talento en todas las líneas, demostrando solidez defensiva y un ataque letal.

Por su parte, la Albiceleste buscará hacer valer su experiencia en instancias decisivas. Con Lionel Messi como bandera, Argentina intentará repetir hazañas pasadas y complicar a un Inglaterra que aspira a llegar lejos en esta Copa del Mundo.

El épico festejo de Messi tras la clasificación de Argentina a las Semifinales del Mundial 2026 REUTERS

Zlatan Ibrahimovic revive a Maradona y avisa sobre Messi

A horas de que se dispute entre gran encuentro de las Semifinales, el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic no se guardó nada al referirse al posible cruce entre Inglaterra y Argentina.

En sus declaraciones para Fox Sports, recordó el histórico “Mano de Dios” de Diego Maradona en 1986 y vaticinó que los ingleses ahora deberán lidiar con el talento puro de Lionel Messi.

Inglaterra ya vio la Mano de Dios. Ahora va a ver el pie izquierdo de Dios”, afirmó.

Ibrahimovic agregó que la zurda de Messi representa un peligro constante que puede definir partidos en cualquier momento.

Es el tipo de jugador que aparece cuando más lo necesita su equipo y cambia la historia”, señaló.

Zlatan es un gran admirador de Messi, sobre todo después de tenerlo como compañero en el Barcelona y ahora, en el retiro, no deja de alabar la gran técnica del astro argentino.

Inglaterra se debe de cuidar de Messi

Lionel Messi se perfila como titular indiscutible para el encuentro ante Inglaterra. El capitán argentino ha mostrado progresos físicos y busca liderar a su selección en lo que podría ser una de sus últimas grandes actuaciones en un Mundial.

Así festejó Messi su gol ante Egipto en el Mundial 2026 Reuters

A pesar de que Inglaterra llega como favorito por su plantilla y momento, Argentina ha demostrado en este torneo que sabe sufrir, defender con inteligencia y golpear en los momentos clave.