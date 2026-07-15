Isaac del Toro sigue en el Top 10 del Tour de Francia tras la etapa 11

Isaac del Toro seguirá un día más en el Top 10 del Tour de Francia 2026, luego de terminar en el lugar 49 en la Etapa 11, mientras que Soren Waerenskjold ganó el recorrido de este miércoles tras un potente sprint final en Never. Una fuga duró más de 150 kilómetros, donde Anthon Charmig ganó el Premio de la Combatividad. Tadej Pogacar sigue con el ‘maillot’ amarillo.

Con este resultado, Isaac del Toro se mantiene en la séptima posición general y está a 5:08” del líder del Tour de Francia, Tadej Pogacar (39:25:08”).

Tadej Pogacar continúa con el 'maillot' amarillo del Tour de Francia 2026, tras la etapa 11 Reuters

Chris Harper se sumó a la lista de ciclistas que han sido baja del Tour de Francia 2026, debido a las consecuencias de las lesiones producidas ayer durante su caída en el descenso del Puy Mary. “Una seria lesión en el pulgar de su mano izquierda”, informó.

Previo al inicio de la Etapa 11, Isaac del Toro reveló que, tras el descanso, inició de la mejor manera, pero admitió que no fue su mejor momento, debido a que perdió el “maillot” blanco y descendió cuatro lugares.

“No empecé de la mejor manera. Me sentí bastante bien todo el día, pero no para perder ese tiempo. No fue mi mejor momento, pero no pasa nada. Al final tratamos de llegar lo más rápido posible”, dijo Isaac del Toro en entrevista para ESPN.

Las postales que deja la Etapa 11 del Tour de Francia 2026 Reuters

El inicio de la Etapa 11 fue movido con los 174 corredores que tomaron salida, debido a las constantes ofensivas que protagonizaron los equipos, ello propiciado a que el Sprint Intermedio llegó muy temprano, en el kilómetro 27.8.

Cuatro corredores lanzaron la ofensiva y se adjudicaron los mayores puntajes del Sprint: Mathis Le Berre (TotalEnergies) = 25 puntos, Nelson Oliveira (Movistar Team) = 20 puntos, Julian Alaphilippe (Tudor) = 16 puntos y Anthon Charmig (Uno-X Mobility) = 14 puntos.

Anthon Charmig sumó los dos puntos de montaña y ganó el Premio de Combatividad. Previamente, Julian Alaphilippe se retrasó y el grupo de cabeza de carrera pasó a tres.

El pelotón en la Etapa 11 del Tour de Francia 2026 Reuters

A 30 kilómetros de que finalizara la Etapa, hubo una caída en la que varios corredores estuvieron involucrados. Al alemán Georg Zimmemann le tomó tiempo para seguir la marcha.

La fuga duró hasta el kilómetro 155.8, cuando el pelotón les dio el alcance. En un ataque demoledor en un último tramo del recorrido, el noruego Soren Waerenskjold cruzó primero la meta en un final de “foto finish”.

ASÍ QUEDÓ EL PODIO DE LA ETAPA 11 DEL TOUR DE FRANCIA 2026: